Хуситы нанесли удар по объекту Saudi Aramco в Джидде

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что успешно нанесли удар по станции распределения нефти Aramco в саудовском прибрежном городе Джидда с помощью ракеты иранского производства, согласно заявлению группы в понедельник. Удар произошел на фоне возможности признания хуситов в США в качестве "террористической" группы. .

«Артиллерийские силы нанесли удар по распределительному центру Aramco с помощью крылатой ракеты Кудс-2, которая была успешно развернута в еще не объявленных операциях в глубине территории Саудовской Аравии», - написал в Twitter Яхья Сари, представитель хуситов.

Он описал удар как «чрезвычайно точный», заставивший машины скорой помощи и пожарные машины «мчаться» к месту происшествия.

Представитель добавил в свой пост спутниковый снимок с надписью «Северный нефтеналивной завод Джидды - Saudi Aramco».

Хотя большая часть производственных и экспортных предприятий Aramco находится на востоке страны, более чем в 1000 км от Джидды, поиск в Google Maps обнаруживает объект, соответствующий тому, что описан в сообщении Сари, и расположенный на северной окраине Джидды.

«Мы повторяем наш совет гражданам [Саудовской Аравии] и иностранным компаниям, работающим в Саудовской Аравии: наши операции продолжаются, и вы должны избегать жизненно важных объектов, которые входят в число наших намеченных целей», - добавил представитель хуситов.

На видео, распространяемом в социальных сетях, видно, как из того места, куда, как утверждается, был нанесен удар, поднимается дым.

Йеменские повстанцы неоднократно запускали дроны и ракеты по нефтяным объектам, аэропортам и городам на материковой части королевства в течение пятилетней войны против возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.

Трансграничные нападения со стороны хуситов участились после истечения срока перемирия в конце мая, вызванного пандемией коронавируса.

Коалиция ответила воздушными ударами по территории хуситов, которая включает Сану, север страны и наиболее крупные городские районы.

Отдельно в понедельник советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон оставляет все свои возможности «открытыми», когда дело доходит до поддерживаемой Ираном группировки, на фоне сообщений о том, что администрация Трампа может назвать хуситов террористами до истечения срока ее полномочий в январе.

Повстанцы находятся в центре дипломатического шквала, поскольку администрация Трампа, которая сделала изоляцию своего заклятого врага Тегерана центральным элементом своей региональной политики, вступает в свои последние недели у власти.

Их возможное признание в качестве террористической организации вызвало опасения среди агентств ООН и гуманитарных групп, что это может помешать доставке помощи в раздираемую войной страну.

Еще до начала конфликта Йемен был самой бедной страной на Аравийском полуострове. Около 80 процентов населения сейчас зависит от помощи, чтобы выжить, при этом ООН неоднократно предупреждала, что стране грозит голод.