Израиль нанес удар по Газе

Израиль заявил, что его армия нанесла удары по целям ХАМАС в Газе в ответ на ракетный удар, запущенный из палестинского анклава в воскресенье.

В заявлении израильтян говорится, что ВВС Израиля нанесли удар по двум объектам производства ракетных боеприпасов, военному комплексу и «подземным объектам инфраструктуры».

В субботу вечером из сектора Газа по Израилю была выпущена ракета, вскоре после того, как в городе Ашкелон на юге Израиля прозвучали предупреждающие сирены.

В заявлении армии не содержится никаких подробностей, но службы экстренной помощи заявили, что не получали никаких уведомлений о раненых, а израильские СМИ сообщили, что снаряд упал в открытом поле.

Последние сообщения о пожаре из палестинского анклава, управляемого ХАМАС, пришли после того, как две ракеты были выпущены с прибрежного анклаву по Израилю рано утром в прошлое воскресенье.

В результате этого нападения не было ни жертв, ни повреждений. Израиль нанес ответный удар истребителями, вертолетами и танками, поразив, по словам армии, цели ХАМАС.

Никто взял на себя ответственность за ракетный обстрел 15 ноября, но Израиль обычно возлагает ответственность за все атаки, исходящие с его территории, на группировку ХАМАС.

Израиль и ХАМАС провели три войны и несколько столкновений с тех пор, как в 2007 году группа захватила власть у конкурирующих палестинских сил.

Израиль считает ХАМАС ответственным за все атаки, исходящие из Газы, в том числе те, что совершены другими группами.

Израиль и Египет поддерживают жесткую блокаду прибрежной территории, где проживает 2 миллиона палестинцев, с тех пор, как ХАМАС пришел к власти.

Неформальное перемирие, заключенное при посредничестве Египта и Организации Объединенных Наций при финансовой поддержке Катара, действует с конца 2018 года.