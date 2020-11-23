"Это другое": убийство во Франции, о котором вы не слышали

Во Франции молодой мужчина нападает на улице на пару прохожих и убивает их «во им Бога» и потому что они «неверующие». Кажется, это должен быть один из тех случаев, после которых президент Макрон и и министр внутренних дел Дарманин должны рвать и метать, объявлять священную войну за республиканские секулярные ценности и устраивать национальный траур по погибшим. Но ничего подобного не происходит, более того, двойное убийство (и ранение третьей жертвы) с явным религиозным мотивом не выходит за рамки французских региональных новостей. Почему так? Да просто потому, что убийца был не мусульманином, а католиком.

Убийство произошло в провинциальном городе Шоле на западе Франции в субботу 14 ноября. Убийца - 35-летний мужчина, известный полиции по прежним правонарушениям, в частности его задерживали за незаконное ношение оружия.

По предварительным данным, в тот день мужчина спустился из своей квартиры и наткнулся на женщину в холле.

Он напал на нее, нанеся ей серьезные удары по голове. В конце концов она скончалась от полученных травм и стала первой жертвой нападения.

Затем мужчина, как утверждается, покинул свой дом и направился в парк, напав на пожилую пару: мужчина в возрасте 83 лет скончался от полученных травм во время перевозки на вертолете в больницу.

По сообщениям французских СМИ, его 81-летняя жена получила серьезные травмы, но ее жизни больше не угрожает опасность.

Затем мужчина вернулся домой, в свою квартиру, где был задержан полицейскими. Оружия у него не нашли, предполагается, что он нападал с голыми руками. Его описывают как спортивного мужчину почти двухметрового роста, известного в мире любительского футбола. Так что для убийства стариков ему оружие не понадобилось.

По словам прокурора Эрика Буайара, мотив убийства был религиозный. Убийца спокойно объяснил, что напал на людей, потому что они неверующие, тогда как он себя считает католиком и даже более того - пророком, которому «католический бог поручил наказывать неверующих».

Убийца, имя которого не называется, находился под психиатрическим наблюдением с 2018 года, и даже принудительно госпитализировался, но последнее время не получал лечения. Соседи говорят, что он был «несколько беспокойным». В настоящее время следствие продолжает выяснять, контактировал ли убийца с какими-то религиозными группами. В его доме следователи не обнаружили никаких религиозных символов, кроме нательного креста, который он носит. Однако отмечается, что «его речь - это речь ненависти по отношению к неверующим и евреям».

Эксперты также должны будут определить патологию убийцы, чтобы узнать, способен ли он нести уголовную ответственность. Ввиду явных психических расстройств, предъявление обвинения невозможно на данный момент, указывает прокурор. Сейчас мужчина помещен в психиатрическое учреждение.

Разумеется, прокурор считает, что это убийство нельзя называть террористическим актом, несмотря на явные религиозные мотивы, о которых он сам сообщил. Дескать, это чисто психиатрический случай, просто шизофрения (напомним, что шизофренией объясняют состояние Жанны д’Арк, слышавшей голоса, которые ее призывали к войне, но Жанна считается национальной героиней Франции и католической святой).

СМИ добавляют, что у человека произошло эмоциональное выгорание. Профессиональные неудачи, увольнение и все такое — понимающе пишут газеты. Тем не менее, первые же комментарии под заметкой в газете Le Figaro поднимают интересные вопросы. Во-первых, как так получается, что человек, про психические проблемы которого давно известно, чью «беспокойность» отмечают соседи, и который уже задерживался за незаконное хранение оружия, находится среди людей без всякого наблюдения и лечения? А во-вторых, «какая разница в мотивации между этим шизо-глупцом, который убивает незнакомцев ради бога, и исламистскими террористами, убивающими незнакомцев ради бога»? И не несет ли вину за произошедшее французское государство, политика которого плодит таких опасных сумасшедших?

Конечно никто не собирается отвечать на эти вопросы. Ни Макрон ни кто-либо другой из французской элиты даже не заметили стариков, зарезанных психопатом за то, что они «неверующие». Никаких речей про новый вызов республике в Шоле (это был центр контрреволюционного Вандейского мятежа) мы скорее всего никогда не услышим. «Это другое».