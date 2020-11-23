Антиисламский дождь и почему на него не стоит обижаться

Русскоязычные мусульмане уже привыкли к исламофобским, мягко говоря, выпадам со стороны государственных и провластных СМИ, но были несколько удивлены аналогичным репортажем оппозиционного телеканала "Дождь" из Дагестана под названием "Снявшие хиджаб". А зря, но об этом позже.

Начать же надо с того, что репортаж этот столь же исламофобский, сколь и неграмотный и под указание на одну цель, бьющий по совершенно другой. Чем-то это напомнило удары ВКС России по силам умеренной оппозиции в Сирии, которые выдавались за удары по Джабхат ан-Нусре* или даже ИГ*. Так и здесь, героини и герои из семей, в которых грубо попираются исламские принципы, вроде отца-алкоголика или мужа, который не обеспечивает свою жену, вынуждает ее работать и избивает беременную, выдаются за беглянок от Ислама и из его мира.

Почему же тем не менее это является выпадом в адрес Ислама, несмотря на неоднократные оговорки журналистки и героев ее репортажа о том, что они не против Ислама, а против его неправильного понимания? Именно потому, что с Исламом этот репортаж решили увязать сами его авторы, начиная с названия "Снявшие хиджаб", заканчивая постоянным акцентированием в кадрах и вопросах на мечетях, мусульманках, одетых в исламскую одежду и т.д. Хотя по большому счету, это истории про женщин, бежавших из неблагополучных семей, таких же, как женщины из аналогичных семей любой конфессиональной или внеконфессиональной принадлежности, где подобных историй можно найти сотни тысяч, в том числе по России.

Разумеется, в данном случае не приходится говорить ни о какой объективной профессиональной журналистике. Ведь если бы это была она, автор(ка), пожелавшая связать эти истории с Исламом, обязательно дала бы слово его знатокам, попросив прокомментировать их с исламских позиций и дать с них оценку тому, с чем столкнулись этим женщины, а также советы, как им стоило бы себя вести, с точки зрения Ислама. Однако за Ислам тут говорят исключительно "другие" - беглецы якобы от него и те, кто изначально избрали его в качестве объекта демонизации, что однозначно позволяет рассматривать этот репортаж не как попытку разобраться в проблеме, а как одностороннюю пропаганду.

Ну, а теперь о том, почему мусульманам не стоит удивляться таким выпадам со стороны оппозиционных СМИ, от которых в отличие от власти они надеются увидеть не антиисламскую пропаганду, а объективный подход к их проблемам. В этом вопросе мы просто должны быть реалистами. В самом лучшем случае оппозиционные либеральные СМИ могут освещать притеснения мусульман со стороны власти, силовиков и связанных с ними структур. Это уже хорошо, потому что без освещения преследований мусульман немусульманскими СМИ мы обречены на информационную блокаду, поэтому в таких случаях оно позволяет каждой из сторон решать свои задачи - мусульманам прорывать эту блокаду с помощью либералов, а либералам использовать каждый повод, чтобы уколоть власть и настроить против нее общество, в том числе мусульман. Однако ни мусульманами, ни внутренне дружественными Исламу либералы от этого не становятся - в глубине души они рассматривают его в лучшем случае как такое же зло, что и российскую власть, с которым можно взаимодействовать, пока оно не обладает реальной силой.

Так давайте относиться к ним так же и понимать, что кроме нас и наших принципиальных единомышленников и союзников никто не будет излагать за нас нашу или дружественную нам точку зрения. Поэтому, если вы хотите читать и смотреть исламский или происламский контент, поддерживайте исламские и происламские СМИ, способные его производить и тиражировать.

* - запрещены в РФ