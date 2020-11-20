В голодающей Сирии открыли шикарный музей Басселя аль-Асада

В провинции Латакия открылся музей, посвященный Басселю аль-Асаду, покойному брату сирийского диктатора. Наблюдатели в недоумении, так как открытие музея происходит на фоне тяжелых экономических условий в стране, из-за которых миллионы людей голодают.

На территории площадью 350 квадратных метров есть статуя и личные вещи Басселя, ведущей фигуры сирийского режима, который должен был унаследовать президентский пост после смерти своего отца Хафеза аль-Асада.

В результате преждевременной смерти Басселя в автокатастрофе в 1994 году наследство упало к ногам его младшего брата, и вот Башар Асад правит Сирией с 2000 года.

Музей «Золотого рыцаря мученика Басселя аль-Асада» расположен в спортивном комплексе Аль-Асада, провинция Латакия, и был представлен асадитскими СМИ на этой неделе, когда режим отмечает 50-ю годовщину баасистского переворота во главе с Хафезом аль-Асадом.

По словам сирийского журналиста Омара Касира, музей окружен садами площадью 8000 квадратных метров и украшен фотографиями и личными вещами Басселя, в том числе медалями, полученными за участие в соревнованиях по прыжкам в воду.

Напомним, что сирийский режим испытывает крайнюю нехватку денег из-за экономического кризиса в соседнем Ливане, коррупции и десятилетней войны.

Недавно Дамаск сократил субсидии на хлеб и топливо, что привело к дальнейшим страданиям простых сирийцев.

Мавзолей Хафеза и Басселя открыт в родовой цитадели семьи Асадов в Кардахе, что является частью культа личности в семье.