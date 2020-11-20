Макрон объявил ультиматум французским мусульманам

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от Французского совета мусульманской веры (CFCM) в 15-дневный срок принять хартию республиканских ценностей, включая строгое отделение религии от государства и школы, специально подготовленную правительством в рамках обуздания исламского экстремизма. Об этом сообщает Би-би-си.

В среду вечером в Елисейском дворце президент Макрон и министр внутренних дел Жеральд Дарманен провели встречу с восемью лидерами CFCM.

"Два принципа будут записаны черным по белому [в хартии]: отказ от политизированного ислама и какого бы то ни было иностранного вмешательства", - сообщил один из правительственных источников газете Le Parisien после этой встречи.

На встрече также было согласовано формирование Национального совета имамов.

Сообщается, что члены совета будут получать официальную аккредитацию на проповедническую деятельность. В случае нарушения условий эта аккредитация может быть отозвана.

В хартии говорится, что Ислам является религией, а не политическим движением. В ней также прописан запрет на любое иностранное вмешательство в деятельность мусульманских общин.

Президент Макрон также объявил о новых мерах по борьбе с тем, что он называет исламским сепаратизмом во Франции. Они, среди прочего, будут включать.

1) Ограничение на домашнее обучение и более строгие наказания тем, кто запугивает государственных служащих, прикрываясь религиозными соображениями.

2) Присвоение каждому ребенку идентификационного номера, чтобы удостовериться, что он посещает школу. Домашнее обучение, в настоящее время разрешенное во Франции, будет запрещено со следующего учебного года. За нарушение родителям будет грозить наказание вплоть до шести месяцев тюремного заключения и крупные штрафы.

3) Запрет на распространение персональных данных способом, позволяющим посторонним людям разыскать человека и причинить ему вред.

"Мы должны оградить наших детей от тисков исламистов", - прокомментировал в среду Жеральд Дарманен новый законопроект газете Le Figaro. Законопроект будет обсуждаться на заседании французского кабинета 9 декабря.

В общем, Франция на полных парах несется к званию «европейского Китая», потому что присвоение номеров и тотальный контроль над всеми это скорее фишка коммунистической восточной деспотии, чем цивилизованного европейского государства.

При этом очевидно, что для того, чтобы такие меры хоть как-то достигли успеха, властям Франции придется постоянно ужесточать меры и перейти полностью на рельсы тоталитаризма. В своей недавней статье эксперт по Северному Кавказу Ирина Стародубровская справедливо отметила:

"Может быть, тогда, как предлагают европейские лидеры, осуществлять подготовку имамов с прогрессивными исламскими взглядами и ограничить влияние проповедников из-за рубежа? Иногда приходится напоминать, что мы живем в эпоху информационных технологий, а не изобретения колеса. И не только из центра Европы, но и из любой точки мира — отдаленного острова, высокогорной деревни — можно связаться со всемирно известными университетами в Саудовской Аравии или в Египте, задать вопрос популярному шейху. И получить ответ, который будет гораздо более весомым, чем мнение местного имама. Потому как в исламе имам — тот, за кем встают на молитву. И только. Конечно, если имам — человек знающий и харизматичный, он может обладать немалым авторитетом, а обязательные пятничные проповеди дают ему возможность доносить до верующих свои взгляды по широкому кругу проблем, не только религиозных. Но это функция от личности, а не от должности."

Французский совет мусульманской веры это организация, про которую дай Бог чтобы слышала треть мусульман Франции, не говоря уже о ее авторитете. Они могут легко подписать любую хартию с любыми ценностями, что не окажет почти никакого влияния на миллионы французских мусульман. И что тогда? Тогда придет время полного Синьцзяна в Европе, но вот есть ли у Макрона сотоварищи время и ресурсы для такого долго и тяжело забега? Увидим скоро.