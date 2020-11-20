Азербайджан вернул себе Агдамский район

Азербайджанские силы вошли в Агдамский район Нагорного Карабаха после 27 лет оккупации, сообщило в пятницу министерство обороны страны.

В заявлении министерства говорится, что азербайджанская армия вошла в район в рамках соглашения о прекращении огня с Арменией, которое было заключено при посредничестве России.

В 1993 году армянские силы оккупировали около 77% территории района, насильственно изгнав с родины около 200 000 азербайджанцев.

Армения также передаст 25 ноября Кельбаджарский район, вклинившийся между Нагорным Карабахом и Арменией, и Лачинский район к 1 декабря.

В четверг армянские жители Агдама поспешно собирали гранаты и хурму с деревьев, окружающих их дома, и упаковывали фургоны с мебелью, прежде чем бежать раньше официального срока, чтобы уступить горную провинцию.

Армяне, покидающие оккупированные районы Нагорного Карабаха после заключения мирного соглашения с Азербайджаном, сжигают дома и лесные угодья, покидая эти районы.

Первоначально обмен территориями должен был начаться в воскресенье. Армяне из Кельбаджарского района массово бежали до официального крайнего срока передачи района Азербайджану.

Но президент Азербайджана Ильхам Алиев перенес крайний срок на неделю из «гуманитарных» соображений.

Напомним, что во время войны 1990-х годов 60 000 азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома в 128 деревнях района и бежали в Азербайджан. До оккупации в этом районе не было армян.

После того, как азербайджанцы уехали, Армения переселила своих граждан в этот район.

Между тем российская миссия в четверг сообщила, что она вернула автобусами около 3000 армянских беженцев обратно в Степанакерт и другие регионы.