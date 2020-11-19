Палестинская администрация восстанавливает отношения с Израилем

Палестинская администрация (ПА) объявила во вторник, что она восстановит прежние связи с Израилем, возобновив сотрудничество в области гражданской обороны и безопасности после шестимесячного противостояния, в результате которого миллионы налоговых поступлений не доходили до нуждающихся в денежных средствах палестинцев на Западном берегу.

Хусейн аль-Шейх, министр по гражданским делам ПА, написал во вторник в Твиттере, что «отношения с Израилем вернутся к прежним условиям» и что палестинцы получили письменные и устные обещания Израиля придерживаться предыдущих соглашений.

В мае президент Палестины Махмуд Аббас прекратил сотрудничество с Израилем в области гражданской обороны и безопасности в связи с запланированной премьер-министром Биньямином Нетаньяху аннексией значительной части Западного берега, района, который палестинцы видят частью своего будущего независимого государства. Эти планы сейчас отложены в рамках соглашений Израиля о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Помимо сокращения сотрудничества в области безопасности, ПА заявила, что больше не будет принимать налоги, взимаемые Израилем от имени палестинцев, которые составляют примерно 60% от общих доходов ПА. Без этих выплат палестинскому руководству с большим трудом едва удается выплатить зарплату десяткам тысяч государственных служащих.

Снижение помощи иностранных доноров на фоне пандемии ускорило финансовый кризис в ПА, тогда как Всемирный банк в июне предупредил, что экономика Палестины может сократиться на целых 11% в 2020 году. Местные доходы также снизились, поскольку карантинные ограничения вынудили предприятия закрыть свои двери, а жители остаются дома.

Палестинские источники сообщили Reuters, что сотрудничество с Израилем, как ожидается, возобновится немедленно, но неясно, будут ли восстановлены связи с администрацией Дональда Трампа.

Палестинцы разорвали связи с США после обнародования т.н. ближневосточного «мирного плана» Трампа, который давал зеленый свет Израилю на аннексию всех поселений на оккупированном Западном берегу. Кроме того, Трамп также признал Иерусалим столицей Израиля и перенес посольство США из Тель-Авива в священный город.

Госсекретарь Майк Помпео, как сообщается, посетит оккупированные Израилем Голанские высоты и поселение на Западном берегу в рамках своей поездки в Израиль, что станет первым подобным визитом для госсекретаря США.

Палестинское руководство надеется, что администрация Байдена постарается улучшить отношения с Вашингтоном. Команда Байдена уже дала понять, что восстановит помощь палестинцам, которая была заморожена при Трампе, помимо открытия консульства США в Восточном Иерусалиме и палестинской миссии в Вашингтоне.

Ссылаясь на Байдена как на «избранного президента», Нетаньяху во вторник поговорил с ним в ходе «теплой беседы». Байден «подтвердил свою стойкую поддержку безопасности Израиля и его будущего как еврейского и демократического государства», - говорится в сообщении.

Между тем решение ПА раскритиковало движение ХАМАС, контролирующее сектора Газа. По их словам, ПА «игнорирует все национальные ценности и принципы, а также результаты конференции, проведенной генеральными секретарями палестинских фракций».

«Эта резолюция - удар в спину национальных усилий, направленных на создание национального партнерства и разработку национальной стратегии, чтобы противостоять планам аннексии и сделке века».