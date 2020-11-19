"Тяжелые новости для австралийцев": Австралия признала свои военные преступления в Афганистане

Австралия заявила в четверг, что ее спецназ подозревается в ответственности за 39 незаконных убийств в Афганистане. Об этом сказано в опубликованном долгожданном отчете о предполагаемых военных преступлениях, совершенных в Афганистане.

Австралия начала расследование в 2016 году на фоне сообщений информаторов и местных СМИ об убийствах невооруженных мужчин и детей. Правительство первоначально пыталось пресечь эти разговоры.

Детализируя выводы, генерал Ангус Кэмпбелл, главнокомандующий Сил обороны, сказал, что в ходе расследования были обнаружены доказательства того, что сотрудники австралийского спецназа убивали заключенных, крестьян и других гражданских лиц, и принес свои безоговорочные извинения народу Афганистана за любые проступки.

В отчете «содержится достоверная информация, подтверждающая 23 случая предполагаемого незаконного убийства 39 человек 25 австралийскими спецназовцами, преимущественно из полка специальной воздушной службы», - сказал Кэмпбелл репортерам.

«Эти выводы свидетельствуют о наиболее серьезных нарушениях военного поведения и профессиональных ценностей», - сказал он, добавив: «Незаконные убийства гражданских лиц и заключенных никогда не приемлемы».

Некоторые из преступников до сих пор служат в армии, а другие покинули вооруженные силы. Следствие рекомендовало передать в полицию для уголовного расследования 23 инцидента с участием 19 человек.

В письме, прилагаемом к докладу расследования, Джеймс Гейнор, генеральный инспектор Сил обороны Австралии, охарактеризовал характер и степень неправомерного поведения как «очень противоречивый», отметив, что были дополнительные утверждения о том, что военнослужащие Австралии жестоко обращались с людьми под их контролем.

«Ни одно из этих предполагаемых преступлений не было совершено в пылу битвы», - написал он. «Предполагаемые жертвы были некомбатантами или больше не были комбатантами».

В ходе расследования судья Верховного суда Нового Южного Уэльса Пол Бреретон и его команда опросили 423 свидетеля — некоторых не по одному разу — и просмотрели более 20 000 документов и 25 000 изображений.

Команда «столкнулась с огромными трудностями при выявлении правдивой информации в закрытом, тесно связанном и сильно разобщенном сообществе спецназа», - отмечается в отчете, поясняя продолжительность расследования.

Большие фрагменты 531-страничного отчета были отредактированы из-за секретной информации о безопасности или из-за того, что они содержали материалы, которые могли поставить под угрозу будущее уголовное разбирательство.

Расследование установило, что некоторым жертвам было подброшено оружие, а младшие солдаты иногда были вынуждены стрелять в заключенных для «первого убийства» в рамках инициации, известной как «кровопускание».

В докладе прямо сказано, что обнаруженные случаи вероятно составляют далеко не полную картину военных преступлений Австралии в Афганистане, и поэтому рекомендуется создать механизм для получения и оценки любых будущих обвинений в военных преступлениях в Афганистане.

«Мы начали это расследование в надежде, что сможем сообщить, что слухи о военных преступлениях не оправданы», - говорится в отчете, отмечая, что все, кроме двух членов группы, служили в армии. «Никто из нас не желал результата, к которому мы пришли. Это принижает всех нас».

Специальный следователь, назначенный на прошлой неделе, теперь определит, есть ли достаточные доказательства для продолжения уголовного преследования.

Премьер-министр Скотт Моррисон на прошлой неделе предупредил, что отчет будет содержать «трудные и тяжелые новости для австралийцев».

Отчет был опубликован после разговора Моррисона с президентом Афганистана Ашрафом Гани.