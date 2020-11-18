Кыргызстан снова просит Китай облегчить его долг

Кыргызстан в очередной раз попросил Пекин облегчить выплату внешнего долга, пообещав обеспечить безопасность китайских предприятий. Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на пресс-службу МИД Кыргызстана.

С такой просьбой министр иностранных дел Руслан Казакбаев обратился к своему китайскому коллеге Ван И.

«В свете негативного влияния коронавирусной инфекции на макроэкономическую ситуацию глава внешнеполитического ведомства КР обратил внимание на важность оказания содействия в вопросе облегчения нагрузки внешнего долга на бюджет страны», — говорится в сообщении.

Казакбаев особо отметил, что официальный Бишкек собирается предпринять «необходимые меры» по обеспечению безопасности компаний и предприятий, а также граждан КНР, работающих в Кыргызстане. Специально для этого МИД запланировал проведение круглого стола с участием представителей ведущих китайских компаний и предприятий в республике для обсуждения проблемных вопросов.

Напомним, что Кыргызстан уже просил Китай из-за пандемии облегчить нагрузку по выплате долгов в августе этого года. До этого, в апреле, помощь в обслуживании долга у председателя КНР запрашивал занимавший тогда пост президента Сооронбай Жээнбеков.

Общий госдолг Кыргызстана к концу июля составил $4,8 млрд. Китаю страна должна $1,7 млрд.

Только в этом году власти Кыргызстана запросили помощь у Китая в $742,9 млн на борьбу с коронавирусом, поддержку экономики и покрытие дефицита бюджета, отмечает Kloop.kg. Большая часть средств была выделена в виде кредитов.

В ноябре исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров (на днях он сложил полномочия, чтобы участвовать в предстоящих выборах главы государства) заявил, что Кыргызстан может погасить внешний долг «своими ресурсами». В частности, решено было открыть для этих целей специальный счет.

Существуют опасения, что некое особое обеспечение «безопасности» китайских предприятий и граждан КНР в Кыргызстане может быть завуалированным шагом к экс-территориальности китайских активов, и де-факто к китайской колонизации Кыргызстана.