Чего ждать Афганистану от Джо Байдена?

После прошедших выборов в США и почти уже гарантированной победы на них Джо Байдена, одним из волнующих вопросов остается судьба дальнейшего афганского мирного процесса. Дональд Трамп, как известно, начал вывод войск США из Афганистана, и по этой причине за его победу болели даже афганские талибы*.

Но Трамп проиграл, а вот выведет ли войска Байден, мы пока не знаем. В качестве бывшего председателя комитета по международным отношениям Сената США и вице-президента Джо Байден на протяжении десятилетий принимал активное участие в войне Вашингтона в Афганистане и его сложных отношениях с соседним Пакистаном.

«Мы, вероятно, увидим больше преемственности, чем расхождения между Трампом и администрацией Байдена в Афганистане и Пакистане», - говорит Элизабет Трелкельд, заместитель директора по Южной Азии в Вашингтонском аналитическом центре Стимсона. «В общем, любые изменения будут больше по тону и процессу, чем по существу».

Хусейн Хаккани, бывший посол Пакистана в США, говорит, что администрация Байдена продолжит вывод войск из Афганистана, хотя и с оговоркой. «Байден не уйдет, уступив позиции Талибану, и определенно будет больше помнить о продолжающихся связях Талибана с Аль-Каидой*» - сказал он.

Хотя численность американских военнослужащих уже сократилась до 4500 с 13000 в феврале, мирные переговоры между Кабулом и талибами, похоже, зашли в тупик в Дохе. В условиях эскалации атак прекращения огня не видно. Что еще более важно, ООН по-прежнему считает Аль-Каиду «тесно связанной» с Талибаном в Афганистане.

А совсем недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «преждевременное» сокращение военного контингента США в Афганистане может привести к «тяжелым последствия».

«Мы находимся в Афганистане уже около 20 лет и никакой член НАТО не стремится остаться дольше положенного. Но последствия преждевременного или некоординированного вывода войск могут быть тяжелыми», - считает генсек НАТО, отметив, что риск роста проявлений терроризма в Афганистане все еще велик.

В Кабуле высокопоставленные афганские официальные лица уже призывают новую администрацию США пересмотреть соглашение с Талибаном и переоценить мирный процесс.

«Как правительство Афганистана мы не подписывали это соглашение. Мы не были участниками этого соглашения, - заявил 9 ноября Сарвар Даниш, второй вице-президент Афганистана. «С юридической точки зрения мы не несем никакой ответственности за детали этого соглашения».

Однако бывший чиновник, входивший в состав внешнеполитической команды президента Барака Обамы в Южной Азии, считает, что Вашингтон не станет выполнять все желания Кабула. Говоря с журналистами Радио Свобода на условиях анонимности из-за деликатности продолжающихся переговоров, он утверждает, что ходят слухи, будто Байден может попросить нынешнего американского посланника Залмая Халилзада продолжить свои усилия.

«Халилзад пользуется поддержкой обеих сторон», - сказал бывший чиновник. «Вывод войск может быть немного отложен, если переговоры не продвинутся. Это обсуждается», - добавил он. «Он не поступит с Дохой так, как Трамп поступил с СВПД», - отметил он, имея в виду односторонний выход президента Трампа из ядерной сделки с Ираном.

В сентябрьском интервью американской армейской газете Stars and Stripes Байден сказал, что поддерживает сохранение небольших контингента «контртеррористических сил» в Афганистане. «Я думаю, нам нужен особый оперативный потенциал, чтобы координировать свои действия с нашими союзниками» - сказал он, добавив, что планирует держать в стране от 1500 до 2000 военнослужащих.

«Байден не станет нарушать соглашение ради борьбы с терроризмом», - сказал бывший чиновник. «Если талибы не выйдут из переговоров или не вступят в Аль-Каиду, вариант будет на столе».

Хаккани также ожидает, что администрация Байдена сделает борьбу с терроризмом приоритетом и поддержит мир в Афганистане, применив прагматический подход к соседнему Пакистану.

«Он продолжит взаимодействие с Пакистаном, прося Исламабад принять меры по вопросам, связанным с терроризмом, и поддержать усилия США по установлению мира в Афганистане».

Однако, в отличие от своих отношений с администрацией Трампа, Исламабад может столкнуться с трудностями в отношениях с администрацией Байдена на фоне списка нарушений прав человека и свободы прессы в стране.

Хаккани подчеркнул, что, хотя Вашингтон может возобновить ограниченный стратегический диалог с Исламабадом, Байден вряд ли возобновит военную щедрость, которая исторически сформировала отношения между двумя странами.

«Маловероятно, что администрация Байдена возобновит выплаты помощи в сфере безопасности или средств поддержки коалиции», - сказал он.

Однако Трелкельд, бывший американский дипломат в Пакистане, говорит, что существуют новые возможности для сотрудничества по таким общим вопросам, как здравоохранение и климат, поскольку усиление конкуренции Вашингтона с Пекином становится определяющим фактором в его политике в отношении Афганистана и Пакистана.

«Подход Вашингтона, вероятно, будет более взвешенным и многосторонним», - сказала она.

Но в регионе, сформированном соперничеством великих держав и соперничеством между соседями, поиск многосторонних решений разгорающихся конфликтов будет нелегкой задачей для администрации, столкнувшейся с многочисленными внутренними кризисами.

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