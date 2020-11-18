Лидер ультраправых Британии проиграл в суде сирийскому подростку

Британский ультраправый активист Томми Робинсон проиграл судебное дело против сирийского подростка, которого обвинили в издевательствах.

Робинсон, настоящее имя Стивен Яксли-Леннон, был обвинен в клевете после того, как снял серию видеороликов, в которых утверждалось, что сирийский подросток-беженец, который стал жертвой нападения на расовой почве, сам был хулиганом.

Основатель исламофобской Лиги защиты Англии (EDL) был привлечен к суду Джамалом Хиджази из Хаддерсфилда за клевету после того, как Робинсон в своем видео обвинил его в издевательствах над одноклассниками (буллинге) и сказал, что он «не невиновен, и жестоко нападает на юных английских девочек в своей школе».

Судья отклонил апелляцию Робинсона о том, что его комментарии были сделаны «в общественных интересах», заявив, что он не смог провести различие между своим «субъективным мнением» и объективной правдой, когда он разместил видео, в которых утверждал, что Хиджази был хулиганом.

Судья Никлин сказал, что Робинсон не смог предоставить никаких доказательств предполагаемых случаев издевательств или имен детей, которые утверждали, что они стали жертвами Хиджази.

Адвокаты беженца также утверждали, что короткий промежуток между нападением на Хиджази и видео Леннона - всего один и два дня — мог дать основателю EDL лишь ограниченное время для проведения надлежащего и справедливого расследования утверждений о том, что сирийский беженец издевается над другими школьниками.

«Чтобы раскрыть дело с реальной перспективой на успех, (Робинсон) должен четко указать, когда проводились различные интервью и другие шаги, на которые он полагается», - сказал судья.

Хиджази категорически отрицает обвинения в издевательствах и возбудил дело о клевете против Леннона.

Робинсон основал EDL в 2009 году, как он говорит, «в знак протеста против радикального исламизма», но по большей части его активность направлена на эскалацию ненависти против мусульман в Великобритании.

В 2013 году Робинсон покинул EDL, заявив, что его решение было мотивировано «опасностями крайне правого экстремизма», но при этом он остался вовлечен в другую подобную же деятельность.