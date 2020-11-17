Российскую вакцину от китайского вируса будут делать в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил 16 ноября, что достиг договоренности с российским лидеромВладимиром Путиным о строительстве завода по производству российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на Акорда.

«Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект», — сказал Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Он также сообщил, что две казахстанские вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания. «Важнейшая задача правительства — без проволочек запустить в производство отечественную вакцину», — подчеркнул он, добавив, что для этого предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для производства препарата.

Казахстанский лидер призвал продолжить работу по всем направлениям обеспечения биологической безопасности. «Такие меры принимают все развитые государства», — констатировал он.

О том, что ученые в Казахстане приступили к разработке вакцины от коронавируса, стало известно в конце марта. Директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Ерлан Раманкулов ранее говорил, что ее клинические испытания «займут минимум год».