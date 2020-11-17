Пентагон шпионит за миллионами мусульман через популярные приложения

Американские военные приобрели данные о местоположении миллионов мусульман со всего мира, которые используют популярное молитвенное приложение и приложение для знакомств, сообщает Motherboard.

Технологический веб-сайт сообщил в понедельник, что военные США использовали два разных метода для получения данных о местоположении пользователей. Первый был связан с продуктом Locate X.

По данным Motherboard, Командование специальных операций США (USSOCOM), подразделение вооруженных сил, которому поручено вести борьбу с терроризмом, борьбу с повстанцами и специальную разведку, купило доступ к Locate X для помощи в операциях спецназа за рубежом.

Второй метод получения данных связан с компанией под названием X-Mode, которая получает данные о местоположении непосредственно из приложений, а затем продает эти данные подрядчикам и, соответственно, военным США.

В отчете сказано, что приложение Muslim Pro, которое дает точное время пятикратной молитвы (намаза), а также дает пользователям направление на Мекку (кыбла) относительно их текущего местоположения, отправляет пользовательские данные в X-Mode.

Muslim Pro позиционирует себя как "Самое популярное мусульманское приложение!" а также включает отрывки и аудиозаписи чтения Корана.

По данным Google Play Store, приложение было загружено более 50 миллионов раз по всему миру на устройства Android, а по данным сайта Muslim Pro, всего - более 95 миллионов загрузок на других платформах, включая iOS.

Некоторые разработчики приложений, с которыми говорила Motherboard, не знали, к кому попадают данные о местоположении их пользователей.

Еще одно приложение, которое обнаружила Motherboard, отправляло пользовательские данные в X-Mode, - это Muslim Mingle, приложение для знакомств, которое было загружено более 100000 раз.

Motherboard отмечает, что многие пользователи приложений, участвующих в цепочке передачи данных, были мусульманами, что заслуживает упоминания, учитывая десятилетия войны США в странах с мусульманским большинством, включая Афганистан, Ирак и Пакистан.

Сенатор Рон Виден сообщил Motherboard в своем заявлении, что X-Mode продавал данные о местоположении, полученные с телефонов США, американским военным клиентам.

«Во время сентябрьского звонка в мой офис юристы брокера данных X-Mode Social подтвердили, что компания продает данные, собранные с телефонов в Соединенных Штатах, американским военным заказчикам через военных подрядчиков. Ссылаясь на договоры о неразглашении, компания отказалась назвать конкретных подрядчиков оборонной промышленности или государственные органы, покупающие данные», - говорится в заявлении.

В интервью CNN в апреле генеральный директор X-Mode Джошуа Антон сказал, что компания ежемесячно отслеживает 25 миллионов устройств в Соединенных Штатах и ​​40 миллионов в других местах, в том числе в Европейском Союзе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.