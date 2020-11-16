Азербайджан как региональная держава: возможности и риски

По итогам победы Азербайджана во Второй Карабахской войне проницательные аналитики стали говорить о нем как о новой региональной державе. Об этом говорит российский либерал Андрей Илларионов - со знаком "минус", об этом со знаком "плюс" пишет Ибрагим Карагюль, главный редактор околоправительственного турецкого издания Yeni Şafak:

"Азербайджан выступил в качестве лидера, новой силы Кавказа. Он преодолел психологию «защиты», обнаружил в себе чувство собственного достоинства как нации и армии, научился преобразовывать свою экономическую мощь в политическую и военную мощь. Алиев - это новый влиятельный лидер. Он собирается осуществить радикальную трансформацию внутри.

Отныне будут предприниматься крайне важные шаги, которые еще больше укрепят Азербайджан, и мы будем свидетелями этих процессов. При администрации Алиева Азербайджан больше не будет государством, которое известно одним лишь Карабахом. Или страной, ассоциирующейся лишь как задний двор России и Ирана".

Однако надо понимать, что в геополитике большим возможностям почти всегда сопутствуют большие риски, особенно для тех, кто неспособен ими воспользоваться.

Добыть территории - только половина дела, тогда как другая половина - суметь ими воспользоваться и удержать их. Нет сомнения в том, что Баку сейчас начнет превращать освобожденные территории Карабаха в свою витрину. Так же делала и Россия в Крыму с той принципиальной разницей, что Азербайджан получает возможность развивать территорию, признанную за ним международным сообществом, тогда как отторгнутый Россией у Украины Крым сразу был обложен санкциями и превратился для нее в своего рода "чемодан без ручки".

Но история с Крымом может быть поучительна для Азербайджана и в частности для его главы, проведшего блестящую операцию по освобождению большей части Карабаха, еще в одном отношении. В 2014 году, после "Крымнаша" рейтинг Владимира Путина взлетел до небес, и то же сейчас произошло с рейтингом Ильхама Алиева в Азербайджане. Однако прошло шесть лет и уже в нынешнем 2020 году опросы общественного мнения показывали рекордно низкие данные поддержки Путина россиянами за все годы его нахождения у власти. И это логично, так как вечно выезжать на одном Крыме нереально.

Схожим образом сегодня обстоят дела и в Турции - при всех внешнеполитических успехах Реджепа Тайипа Эрдогана сегодняшние опросы показали падение рейтинга его партии до рекордных 30%. Это происходит в результате продолжающегося экономического кризиса, в том числе падения курса турецкой лиры. В случае почти уже неизбежного прихода к власти в США Джо Байдена, обещавшего свергнуть Эрдогана, и усиления санкционного давления Запада на Турцию, ее экономическое положение может еще более ухудшиться, что будет сказываться и на поддержке избирателями правящей партии. Президент Эрдоган сейчас пытается принять решительные кадровые и системные меры для изменения этой ситуации, так как иначе внутренние проблемы Турции могут подорвать ее внешнюю политику.

У Ильхама Алиева сейчас, по-видимому, будет запас прочности в виде нескольких лет, когда на него будет работать успех во Второй Карабахской войне. Но очень важно, чтобы эти годы не были потеряны для развития страны и чтобы завоеванные возможности действительно были использованы, а проблемы, волновавшие азербайджанцев до войны, начали решаться, а не замораживались в надежде на то, что одна победа позволит пожизненно почивать на лаврах.

Надо понимать, что те, кого категорически не устраивает эта победа и возвышение Азербайджана, будут не сидеть сложа руки, а готовить реванш. И это касается не только реваншистских сил в Армении и армянской диаспоре, но и тех влиятельных глобальных сил, которые воспринимают Турцию как главную угрозу, а Азербайджан теперь будут воспринимать как ее форпост на Южном Кавказе. Кампания с целью признания независимости т.н. НКР, информационное и экономическое давление на Азербайджан, поддержка внутри него антиправительственных настроений и сил и планирование на фоне возможной дестабилизации военной разморозки конфликта и пересмотра его итогов - это риски, которые возникают перед Азербайджаном уже сейчас.

Чтобы противостоять им, ему потребуется и дальше усиливать свою армию, восстанавливать освобожденные территории, развивать экономику и политическую систему страны в целом, чтобы снижать имеющиеся в ней социальные и политические противоречия. Все это будет возможно, но только в том случае, если в эти процессы будет вовлечена вся нация, которая проявила себя во время этой войны, но будет невозможно в рамках клановой коррупционной системы с властью, надеющейся на вечный эффект от одной победы.

Наконец, надо понимать, что роль региональной державы всегда предполагает то или иное влияние на процессы, происходящие за ее пределами. И говоря о превращении в нее Азербайджана, его противники боятся именно этого, в частности, солидарности с ним российских мусульман и шире тюркских народов, проявленной в ходе этой войны. Понятно, что положение Азербайджана, имеющего на своей территории российскую мину замедленного действия в виде ее военного контингента, сегодня не таково, чтобы позволить себе откровенно конфронтационные действия в отношении Москвы. Однако что он может себе позволить и что он, на наш взгляд, должен делать - это развивать свою "мягкую силу" в российском информационном, общественном и политическом пространстве, направляя ее на изменение российской внешней политики в благоприятную для себя сторону.

И еще раз - подобные задачи требуют соответствующего уровня тех, кто их будет решать, то есть, мобилизации лучших человеческих сил, своих и своих союзников. Если Азербайджан сумеет это сделать, значит, он сохранит завоеванное в виде освобожденных территорий и роли региональной державы и сумеет выйти на новый геополитический уровень. Армения, победившая в прошлой войне и стремившаяся стать "Израилем на Кавказе", не сумела этого сделать и в итоге потеряла завоеванное. Чтобы не повторить ее ошибки, Азербайджану теперь надо будет стать "Турцией на Кавказе", а самой Турции суметь выстоять в том противостоянии, которое начнется с приходом Джо Байдена в Белый дом.