Западная Сахара: лидер повстанцев объявил о прекращении перемирия с Марокко

Брахим Гали, генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО и лидер сторонников независимости в Западной Сахаре в субботу объявил о начале война против Марокко. Тем самым был прерван длившееся три десятилетия перемирие и появляется угроза вспышки полномасштабного военного конфликта в спорной пустынной территории на северо-западе Африки.

Объявление было сделано на следующий день после того, как Марокко начало военную операцию в буферной зоне, патрулируемой Организацией Объединенных Наций. Рабат утверждает, что Фронт ПОЛИСАРИО блокирует доступ в соседнюю Мавританию.

Вспышка боевых действий в Западной Сахаре усугубляет нестабильность, волнующую некоторые из крупнейших стран Африки - наряду с затяжной войной в Ливии, продолжающимся повстанческим движением в Мали и угрозой гражданской войны в Эфиопии.

В пятницу Марокко заявило, что оно установило «кордон безопасности» на важной дороге, соединяющей страну с Мавританией, которую ПОЛИСАРИО считает незаконной. Группировка заявляет, что дорога была построена в нарушение перемирия 1991 года, заключенного при посредничестве Организации Объединенных Наций.

Обе стороны заявили поздно вечером в пятницу о перестрелке, но не подтвердили никаких смертей или ранений. Они также не указали, сколько бойцов с каждой стороны было задействовано.

Фронт ПОЛИСАРИО обвинил Марокко в том, что он марокканские солдаты стреляли в мирных демонстрантов, которые, по словам фронта, проводили мирную демонстрацию против «грабежа ресурсов» у сахарцев (сахарави) — людей, живущих в Западной Сахаре, - и все это под наблюдением миротворческой миссии ООН в спорная территория.

Теперь Брахим Гали издал указ, провозгласивший «возобновление вооруженной борьбы в защиту законных прав нашего народа».

Решение прекратить обязательство по прекращению огня, которое определяло конфликт на протяжении десятилетий, теперь угрожает разморозить давнюю напряженность между Королевством Марокко и Фронто ПОЛИСАРИО, которые претендует представлять народ сахарави.

Напомним, что Западная Сахара, малонаселенная территория на северо-западе Африки, была занята Марокко в 1975 году после ухода испанских колониальных властей. ПОЛИСАРИО, социалистическое партизанское движение, сформированное в 1973 году, вело войну за независимость и основало самопровозглашенную Сахарскую Арабскую Демократическую Республику, получившую признание со стороны десятков стран и политических блоков, включая Африканский Союз. Ее президентом считается лидер фронта Брахим Гали.

Организация Объединенных Наций помогла заключить перемирие в 1991 году на условии, что будет проведен референдум, на котором народ Западной Сахары должен выбрать либо независимость либо интеграцию с Марокко. Этот референдум еще не состоялся, в основном потому, что обе стороны не могут прийти к соглашению о том, кто составляет коренное население территории, и следовательно, кому разрешено участвовать в голосовании.

Конфликт оставил Марокко с контролем над около 80 процентов спорной территории. Под контролем САДР (то есть, Фронта ПОЛИСАРИО) остается узкая полоса на востоке территории, хотя роль фактической столицы выполняет лагерь беженцев в Тиндуфе на территории Алжира.

В течение многих лет переговоры между двумя сторонами носили противоречивый характер, и некоторые наблюдатели опасались, что террористические группы могут закрепиться на обширных просторах пустыни и еще больше подорвать стабильность в регионе. Переговоры практически зашли в тупик с 2019 года, когда бывший спецпредставитель ООН подал в отставку по состоянию здоровья.

Эскалация напряженности в последние дни вызвала обеспокоенность в Организации Объединенных Наций, Африканском союзе и странах Северной Африки и Ближнего Востока. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в пятницу, что он «полон решимости сделать все возможное, чтобы устранить все препятствия на пути возобновления политического процесса».