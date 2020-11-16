В Боснии осудили сербских военных преступников за убийство мирных мусульман

В пятницу прокуратура Боснии и Герцеговины обвинила Илью Крчмара, Боско Унчанина, Светислава Рачича, Желько Баича, Маринко Мильевича, Драгана Деспота и двух мужчин с одинаковым именеми Никола Цук в совершении преступлений против человечности.

Их обвиняют в участии вместе с другими в расстреле не менее 78 человек во время широкомасштабных этнических чисток боснийского мусульманского гражданского населения в районе Босанской Краины муниципалитета Ключ.

В обвинительном заключении утверждается, что 1 июня 1992 года они выгнали из здания боснийских гражданских лиц, которые содержались в школе имени Раденко Стойница в деревне Велагичи, и расстреляли их.

«Заставив их выйти, они приказали мирным жителям выстроиться в очередь перед школой, после чего обвиняемые и другие люди открыли огонь по мирным жителям из автоматического оружия, убив не менее 78 жертв, тела которых были перевезены грузовиками и захоронены в братской могиле», - говорится в обвинительном заключении.

«Сразу после окончания войны, в 1996 году, их останки были найдены и эксгумированы в братской могиле Ланисте II [около Ключа]».

По версии обвинения, подозреваемый Драган Деспот имеет двойное гражданство Боснии и Герцеговины и Сербии, Унчанин и Мильевич - боснийские граждане, а пять других обвиняемых - граждане Сербии.

Обвинительное заключение направлено в государственный суд для утверждения.