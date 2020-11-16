Сунна Пророка Мухаммеда ﷺ – основа благополучия в обоих мирах и источник всех достоинств и совершенств

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ

*فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ *

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ

“Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. К вам пришел посланник из вас самих. Тяжко для него, что вы грешите; он – ревнует о вас, к верующим – кроток, милостив”. (Коран, 9:128). «А если они отвернутся, то скажи: “Довольно мне Аллаха! Нет божества, кроме Него; на Него я положился, ведь Он – Господь великого трона!”» (9:129). «Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда и Аллах будет вас любить”» (3:31).

Из сотен тонких смыслов этих великих аятов вкратце изложим одиннадцать пунктов о важности следования Сунне Пророка Мухаммеда ﷺ:

ПЕРВЫЙ ПУНКТ

Почтенный Посланник Пророк Мухаммед ﷺ сказал:

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِى عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِى فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ

“Кто во времена порочности моей уммы будет следовать моей Сунне, тот сможет заслужить воздаяние и награду (саваб) ста шахидов”. Да, следование Сунне Пророка ﷺ, несомненно, является очень ценным. Особенно, еще более ценно следовать Сунне во время распространения нововведений в религии (бид’а). И, в особенности, во времена испорченности, порочности уммы соблюдение небольшого адаба Сунны проявляет важную богобоязненность (таква) и сильную веру.

Прямое следование Сунне напоминает нам о Пророке Мухаммеде ﷺ. А от этого напоминания приходит напоминание об Аллахе (хузур). Когда человек соблюдает Сунну даже в самых незначительных поступках, даже когда он ест, пьет или ложится спать, это обычное и естественное действие становится приносящим саваб поклонением и деянием, соответствующим Божественным Законам (Шариату). Ибо благодаря этому незначительному поступку человек задумывается о следовании Пророку Мухаммеду ﷺ и осознает, что это является одним из предписаний Шариата. И это напоминает ему о том, что он ﷺ – основатель Шариата. А от этого его сердце обращается к Всевышнему, который является Истинным Законодателем, и человек ощущает себя перед Ним (хузур) и удостаивается своего рода поклонения.

Итак, основываясь на этом смысле, человек, сделавший для себя правилом следование Сунне, свои обычные поступки обращает в поклонение, и всю свою жизнь он может сделать плодотворной, приносящей воздаяния и награду.

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ТРЕТИЙ ПУНКТ

... Однажды мои разум и сердце тонули среди истин от отсутствия руководства и от самонадеянности моего нафс-и аммара, находясь в ужасном духовном смятении...

И тогда я увидел, что правила Сунны и даже небольшие ее адабы подобны некоему компасу и маяку, которые указывают кораблям путь движения среди множества опасных, темных путей. А также в том духовном путешествии, когда я чувствовал себя под сильным давлением, под очень тяжелой ношей, следуя правилам Сунны, касающимся тех состояний, я обретал такое облегчение, словно это снимало с меня все мои тяжести. Лишь одним следованием Сунне я спасался от таких сомнений и беспокойств, как: “Правилен ли, полезен ли таков мой поступок?”. Как только я оставлял следование Сунне, видел, что давление велико, имеется множество путей, которые непонятно куда ведут. Груз тяжел, а я бесконечно бессилен. Взгляд мой ограничен, а путь туманен. Когда же я хватался за Сунну, путь освещался, и виднелся благополучный выход. Я ощущал такое состояние, словно груз облегчается, и исчезает давление. И вот в те времена я несомненно подтвердил суждение Имама Раббани.

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ПЯТЫЙ ПУНКТ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ

«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда и Аллах будет вас любить”» (3:31). Этот великий аят несомненно говорит о том, насколько важно и необходимо соблюдение Сунны. Да, из этого аята следует самое бесспорное и явное из логических умозаключений, а именно:

Например, по логике говорится: “Если взойдет солнце, то наступит день”. Для положительного вывода говорят: “Солнце взошло, следовательно, отсюда вывод: сейчас день”. Для отрицательного вывода говорят: “День не наступил, следовательно, отсюда вывод: солнце не взошло”. По логике эти два – положительный и отрицательный – вывода несомненны. Точно так же и этот аят говорит: “Если вы любите Аллаха, необходимо следовать за Пророком – Любимцем Аллаха –Хабибуллахом ﷺ. Если не следовать за ним, отсюда вывод: вы не любите Аллаха. Если есть любовь к Аллаху, это вызывает необходимость следования Сунне Хабибуллахаﷺ”.

Да, тот, кто верует во Всевышнего, разумеется, будет подчиняться Ему. А среди путей подчинения наилучшим, самым прямым и коротким, без сомнения, является путь, который показал и по которому следовал Хабибуллах ﷺ. Да, требование от разумных созданий благодарности за эти блага Прекрасным Милостивым Творцом, который в такой степени наполнил этот мир своей милостью, необходимо и очевидно. И этот Мудрый Величественный Творец, в такой степени украсивший вселенную чудесами творения, конечно же, безо всякого сомнения, наилучшего среди разумных созданий сделает для Себя собеседником и выразителем, а для Своих рабов – увещателем и главой.

И этот Прекрасный Творец, Обладатель Совершенства, который удостоил эту вселенную бесконечными и безграничными проявлениями Своей красоты и совершенства, несомненно и очевидно, какому-нибудь из Своих созданий (являющемуся наиболее содержательным и совершенным образцом и проявлением Его Имен и творчества, Его красоты и совершенства, которые Он любит и проявления которых желает), непременно, придаст ему самый совершенный образ поклонения, и, сделав его образцом для других, каждого направит следовать за ним, с тем, чтобы этот прекрасный образ проявился и у других. Одним словом, любовь к Аллаху делает необходимым и влечет за собой следование Сунне. Счастлив тот, чья доля в следовании Сунне преобладает; и горе тому, кто, не оценив Сунну, входит в бид’аты (нововведения в религии).

ШЕСТОЙ ПУНКТ

Почтенный Посланник ﷺ сказал:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ “Все бид’аты являются заблуждением, а все заблуждения ведут в огонь”. То есть по смыслу аята:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ “Сегодня Я завершил для вас вашу религию” (5:3), после того, как законы Шариата и предписания Сунны обрели совершенство и были завершены, вводить в религию нововведения (бид’аты), что создает впечатление неудовлетворенности этими Законами, или же (да сохранит Всевышний) видения в них недостатков, является заблуждением и ведет к огню.

У Сунны имеются степени. Часть Сунны является ваджибом (т.е. ее выполнение необходимо), ее оставлять нельзя. Эта часть со всеми подробностями изложена в Шариате. Она твердо установлена и ни в коем случае не может быть изменена.

Другая же часть – это навафиль (т.е. дополнительная, желательная). Эта часть также делится на две части. Одна часть является Сунной, касающейся поклонения. Она также изложена в книгах Шариата, ее изменение является бид’атом.

Другую часть Сунны называют адаб (нормы поведения), она упомянута в книгах по исламской этике и нравственности. Ее несоблюдение нельзя назвать бид’атом. Однако это будет своего рода несоблюдением нравственных, этических норм Пророка, что значит не воспользоваться их светом и этими истинными правилами поведения. Эта часть – обычаи и нравы, т.е. в обычных делах следование поступкам и деяниям Пророка Мухаммеда ﷺ, известным из достоверных преданий (хадисов).

Например, есть много суннатов, показывающих культуру речи, а также излагающих правила при приеме пищи, питье, при отходе ко сну, а также касающихся взаимоотношений людей. Такого рода суннаты называют адабом. Но тот, кто следует этим адабам, свои обычные поступки и действия обращает в поклонение, получая от них значительную пользу. Соблюдение какого-либо самого незначительного адаба позволяет нам вспомнить Пророка Мухаммеда ﷺ, давая сердцу свет.

Самые важные среди суннатов – это суннаты, являющиеся особенностью Ислама и касающиеся исламской традиции (к примеру, азан). Исламская традиция – это вид поклонения, который, как общественное право, относится ко всему обществу. Если кто-либо из общества выполняет его, все общество получает пользу, тогда как при невыполнении все общество несет ответственность. В этом виде поклонения не может быть лицемерия, и оно совершается открыто. Если даже это будет из вида нафиле (необязательного, желательного вида поклонения), оно будет важнее личных фарзов (обязательного вида поклонения).

СЕДЬМОЙ ПУНКТ

Сунна – это благопристойность, приличие, добрые нравы; в ней нет ни одного предписания, которое не таило бы в себе свет и благонравие. Почтенный Посланник ﷺ сказал:

اَدَّبَنِى رَبِّى فَاَحْسَنَ تَاْدِيبِى “Мой Господь в прекрасном виде даровал мне благовоспитанность, украсил меня благонравием”. Да, внимательно изучавший жизнь Пророка и знающий Сунну без сомнения поймет, что Всевышний все виды благонравия объединил в своем Любимце, Пророке Мухаммеде ﷺ. Не соблюдающий его Сунну не соблюдает благонравие. Такой человек, подтверждая правило:

بِى اَدَبْ مَحْرُومْ بَاشَدْ اَزْ لُطْفِ رَبْ

“Лишен милости Господа тот, кто не имеет адаба”, лишится благонравия, понесет убыток.

ВОСЬМОЙ ПУНКТ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ

Этот аят (9:128) “К вам пришел посланник из вас самих. Тяжко для него, что вы грешите; он – ревнует о вас, к верующим – кроток, милостив” – показывает глубокое милосердие и безграничное сострадание Пророка Мухаммеда ﷺ по отношению к своей умме. После чего следующий аят (9:129):

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

«А если они отвернутся, то скажи: “Довольно мне Аллаха! Нет божества, кроме Него; на Него я положился, ведь Он – Господь великого трона!”» – говорит нам:

“О люди, о мусульмане! Знайте же, насколько явится бездушием и безрассудством отрицать необыкновенную милость Пророка и отворачиваться от Сунны и сообщенных предписаний милосердного Посланника, который милосердно наставляет вас на Путь Истины и все свои силы расходует ради вашей пользы, и от совершенства своего милосердия посредством принесенных им предписаний и Сунны лечит и наносит бальзам на ваши духовные раны.

И – о милосердный Посланник, о сострадательный Пророк! Если люди, не познав эту великую твою милость и высокое сострадание, отвернувшись от своего безрассудства, не будут тебя слушать, не переживай! Тебе достаточен Величественный Творец, под повелением которого находятся армии небес и земли, чье Господство Правления (Рубубията) царствует на всеохватывающем Великом Троне. Он соберет вокруг тебя покорные народы и побудит их слушать тебя и принять твои предписания!”

Да, в Шариате и в Сунне Пророка Мухаммеда ﷺ нет ни одного предписания, в котором не содержались бы различные мудрые смыслы...

Кроме того, по собственному опыту, имея тысячу примеров, знаю и говорю о том, что предписания Сунны и Шариата являются очень полезным лекарством от духовных болезней, от болезней разума и сердца, и особенно от общественных болезней, и их место не смогут занять другие предписания, основанные на философии и мудрости, что очевидно я ощутил сам и в некоторой степени, в брошюрах, дал ощутить и другим...

Итак, сравните, сколь прибыльно, и для вечной жизни – сколь счастливо, а для этой жизни – сколь полезно стремление, по мере возможности, следовать Сунне такой личности ﷺ.

ДЕВЯТЫЙ ПУНКТ

Следовать абсолютно за каждым видом Сунны едва удается даже самым избранным личностям. И если полное следование не удается, то намеренно и сознательно стремиться выполнять Сунну и считать ее необходимой может каждый. Следование таким видам Сунны, как фарз и ваджиб, и так обязательно. И даже если нет греха в несоблюдении Сунны, являющейся в поклонении желательной (мустахаб), то есть потеря великой награды (саваб). Искажение Сунны – большая ошибка. Если следовать Сунне, касающейся поведения и поступков, то обычные поступки и дела становятся поклонением, если же не следовать им, это не порицается. Но тогда человек в меньшей степени воспользуется светом высокой нравственности, благонравия Хабибуллаха ﷺ.

Новые измышления в предписаниях поклонения являются бид’атом. Поскольку бид’аты противоречат смыслу аята (5:3):

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ “Сегодня Я завершил для вас вашу религию”, они неприемлемы. Но если это один из видов молитв, зикра (поминания Аллаха) и правил, имеющихся в тарикате, с условием, что их основы взяты из Корана и Сунны и не противоречат и не изменяют установленные предписания и основу Сунны, вместе с их разнообразными формами и видами, это не будет являться бид’атом. Однако некоторые ученые, введя часть из них в разряд бид’атов, назвали их бид’а-и хасана (благое новшество).

Имам Раббани, муджаддид альф-и сани (РА), говорит: “В путешествии (в духовном мире) по духовным степеням я видел, что слова, переданные от Почтенного Посланника ﷺ, имеют свет, сияя лучами Сунны. Когда же я видел другие, не переданные от него ﷺ, яркие и сильные молитвы и состояния, над ними не было того света. Самые яркие молитвы и состояния этой группы не могли сравниться с самым малым, что имелось в первой группе. Отсюда я понял, что лучи Сунны – это некий эликсир, и эта Сунна достаточна для тех, кто желает света, и нет нужды искать этот свет на стороне”.

Так вот, этот вывод такого ученого, знатока Истины и Шариата, показывает, что Сунна является основой благополучия в обоих мирах и источником всех достоинств и совершенств.

اَللّهُمَّ ارْزُقْنَا اِتِّبَاعَ السُّنَّةِ السَّنِيَّةِ

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

“О Аллах! Даруй нам благо следования Сунне”. “Господи наш! Мы уверовали в то, что Ты ниспослал, и последовали за посланником. Запиши же нас вместе с исповедующими!” (Коран, 3:53)

ДЕСЯТЫЙ ПУНКТ

В аяте (3:31): قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ «Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда и Аллах будет вас любить”» – сокрыта чудесная лаконичность. Ибо в этих трех фразах содержится много фраз, а именно:

Аят говорит: “Если у вас есть вера в Аллаха, то, конечно, вы будете любить Его. А раз вы любите Аллаха, то будете поступать так, как любит Аллах. А то деяние, что любит Аллах, – это уподобиться личности, которую любит Аллах. А уподобиться ему – это значит следовать ему. Когда вы последуете за ним, тогда Аллах вас полюбит. Вы и так любите Аллаха, так пусть и Аллах полюбит вас”.

Так вот, все эти фразы являются лишь сжатым, кратким смыслом этого аята. Стало быть, для человека самая важная высшая цель – удостоиться любви Всевышнего. Этот ясный аят показывает, что путем к этой высокой цели является подчинение Хабибуллахуﷺ и следование его Сунне. Если в этом вопросе будут доказаны трипункта, тогда вышеупомянутая истина проявится полностью.

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Второй пункт. Любовь к Аллаху делает необходимым следование Сунне Мухаммеда ﷺ. Ведь любить Аллаха – это значит выполнять то, чем Он (Аллах) доволен. А Его довольство в наиболее совершенном виде проявляется в Личности Мухаммеда ﷺ. Уподобление в деяниях и поступках Личности Мухаммеда ﷺ проявляется в двух отношениях:

Первое: в отношении любви к Аллаху подчинение Его повелению и совершение деяний в рамках Его довольства влечет за собой следование Пророку Мухаммеду ﷺ, ибо в этом деле самым совершенным имамом (главой) является Он.

Второе: поскольку Личность Мухаммеда ﷺ – самая важная причина бесчисленных Божественных даров по отношению к людям, то, естественно, он ﷺ достоин бесконечной любви, проявляющейся ради Всевышнего. Если человеку возможно быть похожим на любимого человека, то, по своей природе, он желает этого. Так и любящим Хабибуллаха ﷺ необходимо стремиться, следуя его Сунне, быть похожим на него.

Третий пункт. Подобно тому, как у Всевышнего Творца есть бесконечная Милость, так же у Него есть и бесконечная Любовь. Подобно тому, как Он через красоту и украшение созданий всей вселенной дает безгранично полюбить Себя, так же Он любит свои творения, и особенно разумные создания, которые на Его Милость и Любовь отвечают любовью. И становится несомненно ясным, сколь важной и высокой целью является стремление привлечь к себе Любовь своего Создателя, Рай которого со всем его великолепием, со всеми его наслаждениями и дарами, – лишь одно из проявлений Его Милости. Поскольку в Слове Создателя (в Коране) возвещено, что Его Любви возможно удостоиться, лишь следуя Сунне Пророка Мухаммеда ﷺ, то, без сомнения, становится ясным, что следование Сунне Мухаммеда ﷺ является самой великой целью человека и его важнейшей обязанностью.

ОДИННАДЦАТЫЙ ПУНКТ

Состоит из трех вопросов.

Первый вопрос. Имеется три источника Сунны Почтенного Посланника ﷺ – это его слова, поступки и состояния. Эти три части Сунны также делятся на три группы: фарз (обязательные), нафиле (желательные) и его адат-ы хасана (прекрасные обычаи).

Соблюдение фарзов и ваджибов обязательно, их невыполнение влечет за собой мучение и наказание. Каждый обязан выполнять их.

В части желательной Сунны (нафиле), в отношении повеления к добрым делам, верующие также обязаны выполнять ее, но в невыполнении нет мучения и наказания. В ее соблюдении и выполнении имеются великие награды (саваб), а их искажение и изменение является бид’атом, заблуждением и большой ошибкой.

А что касается его высочайших нравов и прекрасных деяний (поступков), то с точки зрения мудрости и пользы, в личной, семейной и общественной жизни подражать и следовать им является добрым делом. Ибо, подобно тому, как в каждом его обычном поступке содержится много жизненной пользы, так и, следуя им, эти нормы поведения и поступки становятся поклонением.

Да, поскольку, по единому мнению друзей и врагов, Мухаммед ﷺ был удостоен самой высокой степени прекрасной нравственности; и поскольку, по всеобщему мнению, в человеческом роде он является самой знаменитой и выдающейся личностью; и поскольку, по подтверждению его тысяч чудес, и по свидетельству основанного им Исламского мира и его совершенства, и по подтверждению истин Мудрого Корана, глашатаем и выразителем которого он был, он является самым лучшим совершенным человеком и самым лучшим муршидом (учителем). И поскольку, следуя за ним, миллионы совершенных людей, поднимаясь по степеням совершенства, достигли счастья в обоих мирах, то, конечно же, Сунна и поступки этой Личности ﷺ являются наилучшими образцами для подражания, и наиболее надежными путеводителями для следования, и самыми твердыми законами для принятия их к руководству. Счастлив тот, кто больше следует Сунне. А тот, кто не следует Сунне, – если из-за лени, то это – великий убыток, если же считает ее маловажной – это великое преступление, а если критикует ее, давая почувствовать ее непринятие, то это – великое заблуждение.

Второй вопрос. Всевышний Творец в Мудром Коране (68:4) говорит: وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ “И, поистине, ты – великого нрава”. В достоверных хадисах сообщается, что такие избранные сахабы, как Аиша (РА), описывая Пророка ﷺ, говорила о нем так: “Хулюкухуль-Кур’ан”, то есть “Олицетворением высочайшей нравственности, о которой повествует Коран, является Мухаммед ﷺ. И тем, кто наиболее следовал этой нравственности и по характеру был сотворен соответственно этой нравственности, является он”. Таким образом, в то время, как каждое из деяний, поступков, состояний и слов такой Личности достойно быть в роли эталона для рода человеческого, насколько же несчастны те небрежные, беспечные люди из его уммы, уверовавшие в него, которые не придают значения его Сунне или же желают ее изменить, это поймут даже глупцы.

Третий вопрос. От того, что Почтенный Посланник ﷺ по своему характеру был сотворен в самом уравновешенном состоянии и совершенном виде, его поступки и деяния были справедливы и совершенны. История его жизни несомненно показывает, что в каждом поступке он действовал справедливо, совершенно, избегая крайностей, идя по золотой середине. Да, благодаря тому, что Почтенный Посланник ﷺ полностью следовал Божественному повелению (Коран, 11:112): فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ “Стой же прямо, как тебе повелено”, во всех его поступках, словах и состояниях явно проявляется прямой Путь Истины (истикама).

Например, его разум постоянно действовал с точки зрения мудрости, являющейся золотой серединой и прямым путем, свободно от таких двух крайностей, как глупость (недостаток разума) и хитрость, лукавство (злоупотребление разумом), являющихся темнотой и испорченностью разума;

так же и его чувство гнева проявлялось в святой доблести, являющейся прямым путем и золотой серединой этого чувства, далеко от таких его крайностей и испорченности, как трусость (недостаток чувства гнева) и ярость (чрезмерное проявление гнева);

так же и в своих чувственных желаниях он всегда руководствовался, в степени целомудрия, честью и порядочностью, являющихся прямым путем для этих чувственных желаний, пребывая в чистоте от таких крайностей и расстройства этих чувств, как безразличие (недостаток чувственных желаний) и распутство (их чрезмерность), и т.д. – во всех своих поступках, состояниях и принципах (т.е. в Сунне), избрав золотую середину, прямой путь, он ﷺ избегал крайностей и расточительства, которые уводят во мрак и несправедливость.

И даже в разговоре, еде и питье он руководствовался принципом бережливости и категорически избегал расточительства. Относительно подробностей этой истины написаны тысячи томов книг. По смыслу: اَلْعَارِفُ تَكْفِيهِ اْلاِشَارَةُ “Просвещенному достаточно намека”, довольствуясь данной каплей из этого моря, остановимся на этом месте.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى جَامِعِ مَكَارِمِ اْلاَخْلاَقِ وَمَظْهَرِ سِرِّ «وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ» اَلَّذِى قَالَ: «مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِى عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِى فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ». وَقَالُوا الْحَمْدُ ِللهِ الَّذِى

هَدينَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلاَ اَنْ هَدينَا اللهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

«…И говорят они: “Хвала Аллаху, который вывел нас на это! Мы бы не вышли, если бы Аллах нас не вывел к этому. Пришли посланцы Господа нашего с истиной…”» «Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты – Знающий, Мудрый». (Коран, 7:43, 2:32)