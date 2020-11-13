В России мусульмане должны молчать? Нет!

Наиль Набиуллин (на фото), главный редактор издаваемой в Казани газеты "Тюркский взгляд", получил предостережение от городской прокуратуры за то, что на развороте его газеты был изображен азербайджанский флаг и надпись "Азербайджан, наши сердца с тобой!" на татарском и русском языках. Исламофобы и тюркофобы разной направленности устроили настоящую истерику в СМИ и соцсетях из-за выражения татарским активистом публичной солидарности с азербайджанским народом, представив ее как проявление угрозы пантюркизма, пятой колонны Турции в России и т.д.

Такая реакция просто поражает на фоне непрекращающегося потока призывов наверное сотен видных комментаторов и общественных деятелей, будь то провластной или оппозиционной направленности, к прямой поддержке Армении, включая вступление России в войну на ее стороне, чего не предлагалось делать в отношении Азербайджана в казанской газете.

Аналогичную реакцию на этой неделе вызвала и растиражированная журналистами фетва ДУМ РФ годичной давности о запретности для мусульман браков с немусульманками, включая людей Писания за отдельными исключениями. Мы не будем сейчас обсуждать ни фетвы ДУМ РФ в общем, ни эту в частности, отметив лишь то, что по этим вопросам среди исламских ученых существуют разногласия, а именно в вопросе о том, кого считать людьми Писания и при каких условиях браки с их женщинами возможны, а при каких нет, и что такая позиция является одной из возможных и опирается на свои аргументы.

Опять же, поражает другое - исключительно внутренний вопрос мусульман, учитывая рекомендательный характер подобных фетв, вопрос свободного выбора ими, на ком им жениться, исходя из положений своей религии, провоцирует форменную истерику с лозунгами "да что они себе позволяют", "тогда надо запретить им въезжать в немусульманские страны, работать у немусульман, ходить в немусульманские школы, больницы" и т.д.

Отдельную пикантность этим призывам придавало то, что в ряде случаев они исходили от либералов, в других ситуациях отмеченных в терпимости, например, к т.н. "ЛГБТ-сообществу". Но почему, когда геи призывают к созданию и признанию "гей-браков", которые не могут быть заключены с людьми противоположного пола, им не призывают запретить въезд в "гетеросексуальные страны", "учиться в гетеросексуальных школах, лечиться в гетеросексуальных больницах" и т.д. Также этнические либералы не устраивают истерик в связи с тем, что межрелигиозные браки порицают иудейские раввины, ведь, как принято в таких случаях говорить в их кругах, "это другое".

Также вспомним истерику, устроенную когда Хабиб Нурмагомедов в своем инстаграме проклял французского президента Эммануэля Макрона за его борьбу с Исламом, попросив Аллаха, чтобы Он обезобразил его лицо. Мольба и проклятие верующего были представлены как оправдание терроризма или призыв к нему, хотя, казалось бы, смысл тут явно противоположный - он попросил Аллаха о наказании Его врага, а не призвал людей делать это.

То есть, как мы видим по всем этим реакциям, в понимании исламофобов у мусульман в этой стране не должно быть права ни решать, на ком им жениться или не жениться - в отличие от других сообществ, ни выражать простую солидарность со своими единоверцами - тоже в отличие от других общин, ни публично обращаться с мольбами или проклятиями, что также делают все, кто пожелает.

Причем, подчеркнем еще раз - таких взглядов на идеальное положение миллионов мусульман как бесправных и безмолвных жителей этой страны придерживаются многие как во властных кругах, так и в оппозиционных. При этом напомним, что мусульмане в России это не иммигранты, а государствообразующие народы восьми входящих в ее состав государств-республик, на территории которых в некоторых случаях Ислам был принят раньше, чем Православие на Руси.

Такое абсолютно аномальное положение снова и снова должно побуждать мусульман России, в первую очередь из числа ее граждан и из числа ее коренных народов, активно включаться в серьезные (!) медийные и политические процессы с целью его кардинального изменения. Россия как страна и Ислама и мусульман, причем, не только на словах, но и на деле, в том, что касается их прав и положения в ней. И либо это будет так, либо мусульманские народы убедятся в том, что это чужая для них страна - со всеми вытекающими последствиями.

Доносить это до сознания россиян должны начать влиятельные СМИ, эксперты, комментаторы и т.д., причем, не только мусульмане, но и те, кто хотят, чтобы государство Российская Федерация сохранилось и развивалось за счет сотрудничества с растущим вокруг нее и в нем самом Исламским миром. И мусульмане, которые не хотят быть в ней бесправными и безмолвными, должны работать на эту задачу, кто как может.