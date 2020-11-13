Западная Сахара: еще одна война 2020 года?

В пятницу власти Марокко объявили, что войска королевства начали операцию в нейтральной полосе на южной границе Западной Сахары, чтобы положить конец «провокациям» Фронта ПОЛИСАРИО, выступающего за независимость Западной Сахары

Рабат говорит, что его войска собираются «положить конец блокаде» грузовиков, путешествующих между территорией Западной Сахары под контролем Марокко и соседней Мавританией, чтобы «восстановить свободное передвижение гражданского и коммерческого транспорта».

Фронт ПОЛИСАРИО предупредил в понедельник, что посчитает перемирие с Марокко тридцатилетней давностью завершенным, если Рабат переместит войска или гражданских лиц в буферную зону на мавританской границе.

В целом не исключено, что до конца 2020 года мы станем свидетелями вспышки еще одного военного конфликта и попытки вернуть себе спорные территории.

Напомним, что большая часть Западной Сахары контролируется Марокко. С точки зрения Рабата это органическая часть королевства. Узкая полоса на востоке находится под контролем Фронта ПОЛИСАРИО, который претендует на создание независимой Сахарской Арабской Демократической Республики.