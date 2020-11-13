Спикер ЕС призывает к создание европейского института имамов

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в понедельник, что поддерживает создание Европейского института по обучению имамов. Он сказал об этом, когда посетил Австрию, чтобы отдать дань памяти жертвам нападения на прошлой неделе в Вене.

«Очень важно быть твердым в этом вопросе. Я думаю, например, что у нас должны быть дебаты на европейском уровне, связанные с идеей, которая была поднята некоторое время назад, чтобы создать европейский институт для обучения имамов», - сказал он СМИ.

Мишель сказал, что «это послание терпимости и открытости может быть передано на европейском уровне ... для обеспечения признания верховенства гражданского права».

«Сетевые сообщения, прославляющие терроризм, должны быть быстро удалены. Террористы и те, кто восхваляет их в Интернете, не должны оставаться безнаказанными», - сказал он позже в своем твите.

«Мы думаем, что эта террористическая угроза является фундаментальной серьезной угрозой ценностям» современной Европы, - также сказал Мишель, добавив, что «у нас нет намерения демонстрировать какую-либо слабость».

Предложение главы Европейского совета очевидно следует в фарватере политики французского президента Эммануэля Макрона, который давно уже говорит о необходимости разорвать связи французских (и шире европейских) мусульман с заграничными центрами. Возможно Макрон и Мишель не догадываются об этом, но вообще то в Европе давно уже действуют мадрасы и школы для мусульман, способные выпускать имамов. Можно было бы приветствовать создание общеевропейского учебного заведения, если бы мы не догадывались, каким целям такой институт должен служить. А задумывается это заведение как школа, выпускающая либеральных имамов, которые служат целям Макрона, Куртца и прочих исламофобов. Способны ли такие имамы стать авторитетами в исламском сообществе Европы?