Правительство Австрии согласовало широкий спектр якобы «антитеррористических» мер вслед за нападением боевика в Вене на прошлой неделе.

Внесенные предложения включают возможность пожизненно держать за решеткой лиц, осужденных за преступления, связанные с терроризмом, электронное наблюдение за такими людьми после освобождения, и криминализацию всего т. н. «политического ислама».

Канцлер Себастьян Курц заявил в среду, что правительство также планирует упростить процесс закрытия ассоциаций или мечетей, которые, как считается, играют роль в «радикализации», и дать общественности возможность сообщать о потенциальной насильственной деятельности на онлайн-платформе. Также будет создан центральный реестр имамов.

«В борьбе с политическим исламом - идеологической основой, лежащей в основе этого - мы собираемся ввести уголовное преступление под названием «политический ислам», чтобы иметь возможность действовать против тех, кто не является террористами, но готовит почву для этого», - сказал он журналистам после заседания кабинета министров.

Запланированные меры, которые будут вынесены на голосование в парламент в декабре, также предусматривают превентивное заключение для лиц, осужденных за террористические преступления. Курц сказал, что даже если люди отбыли наказание за такие преступления, но еще не считаются полностью дерадикализированными, «мы сделаем возможным посадить этих людей в тюрьму, чтобы защитить общественность».

В некоторых случаях люди, которые только что были освобождены, будут контролироваться с помощью электронного браслета на лодыжке или браслета, добавил Курц, не объясняя, когда именно будет использоваться этот конкретный метод или когда будет применяться превентивное заключение.

Партия зеленых, которая сейчас находится в коалиции с Народной партией Курца (OeVP), ранее критиковала концепцию превентивного заключения, находясь в оппозиции.

Предложения правительства также включают планы лишить австрийского гражданства лиц с двойным гражданством, осужденных за террористические преступления.

В понедельник около 1000 сотрудников полиции и разведки совершили обыск в домах, предприятиях и ассоциациях, предположительно связанных с «Братьями-мусульманами»* и ХАМАС, захватив миллионы евро наличными в четырех провинциях.

Прокуратура настаивала на том, что эти рейды не были связаны с нападением на прошлой неделе, а были результатом расследования, которое длилось более года.

Возможная криминализация "политического ислама" вызывает много вопросов. Прежде всего, что такое "политический ислам" вообще? Не существует ни одного возможного определения "политического ислама", которое бы означало нечто иное, как борьбу с мыслепреступлением, что особенно забавно на фоне яростной борьбы за якобы либеральные ценности.

* - запрещены в РФ