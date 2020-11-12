Ливия: стороны договорились провести выборы через 18 месяцев

Воюющие стороны Ливии в среду достигли соглашения о проведении в стране выборов в течение 18 месяцев, сообщил глава миссии ООН по поддержке в стране.

Решение было принято во время спонсируемого ООН Форума политического диалога (ЛФПД), который начался в понедельник в Тунисе между представителями международно признанного правительства Ливии и полевым командиром Халифой Хафтаром.

Участники достигли предварительной договоренности об окончании переходного периода и проведении прозрачных выборов, сообщила журналистам Стефани Турко Уильямс.

Уильямс сказала, что это соглашение является версией соглашения в Сухейрате, которое предусматривает политический процесс в Ливии.

По ее словам, в новой дорожной карте конкретно рассматриваются проблемы перемещенных лиц в стране, добавляя, что в ней излагаются шаги, которые необходимо предпринять для создания единой системы управления и начала примирения.

По словам Уильямса, в ходе встречи также обсуждались объем и полномочия правительства и Президентского совета, которые будут управлять переходным процессом.

ЛФПД - это полностью инклюзивный внутриливийский политический диалог, учрежденный Итоговыми документами Берлинской конференции.

Приглашенные на форум участники выбираются из разных округов, основанных на принципах инклюзивности и справедливого географического, этнического, политического, племенного и социального представительства.

Встреча состоялась в то время, когда в Ливии возникло всепоглощающее чувство надежды после подписания 23 октября в Женеве постоянного соглашения о прекращении огня между ливийскими сторонами.

Уильямс объявила 23 октября о подписании «постоянного» и немедленного соглашения о прекращении огня военными делегациями воюющих сторон Ливии, назвав его «важным поворотным моментом на пути к миру и стабильности в Ливии».