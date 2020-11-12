Россия вводит войска в Нагорный Карабах

В среду Россия объявила о первом размещении миротворцев в регионе Нагорного Карабаха.

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба России Сергея Рудского, миротворцы размещены как в самом Нагорном Карабахе, так и в прилегающем к нему Лачинском коридоре для надзора за соблюдением недавно объявленного прекращения огня.

Рудской сообщил, что за последние сутки было совершено 27 вылетов, в результате чего в Армению было доставлено 414 военнослужащих, а также 54 автомобилей с оборудованием, восемь вертолетов и несколько беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, в настоящее время российские миротворческие силы контролируют Лачинский коридор и участок Лысогорского совхоза на Лачинской дороге.

Отмечается, что российские войска прошли 300 километров и были полностью развернуты в населенных пунктах недалеко от города Горис на юго-востоке Армении после разгрузки на аэродроме Эребуни в столице Армении.

Россия также планирует создать в регионе 16 наблюдательных пунктов.

По словам Рудского, почти все российские военнослужащие, участвующие в миротворческой миссии, ранее имели опыт «гуманитарных операций» в Сирии. Он добавил, что группа боевого управления будет круглосуточно следить за ситуацией.

«Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано постоянное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении».

Командующим российскими войсками в Карабахе назначен выходец из Дагестана генерал Рустам Мурадов.