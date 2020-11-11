На западе Казахстана ввели двухнедельный локдаун

Двухнедельный локдаун ввели с 10 ноября в Западно-Казахстанской области — регион оказался в числе областей, где эпидемиологическая ситуация ухудшается с каждым днем, передает «Фергана».

На территории ЗКО действует ограничение на передвижение жителей с 23:00 до 06:00. Исключение сделано для сотрудников местных исполнительных и правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, а также нескольких других категорий.

Лицам старше 65 лет не рекомендуется покидать места проживания без крайней необходимости. Торговые дома, рынки будут закрыты в субботу и воскресенье, не будет курсировать в выходные и общественный транспорт, а объекты общепита смогут работать только на доставку. Под запретом все массовые спортивные, зрелищные мероприятия, свадьбы, поминки с массовым скоплением людей.

Как объяснил главный санврач области, в выходные дни в областной центр — город Уральск — стремятся сельские жители (на различные торжества, в гости, в магазины, на рынки, супермаркеты). Поэтому было решено установить в выходные санитарные посты на въезде в город и районы.

Карантинные меры будут действовать в области с 10 по 23 ноября с возможным продлением или смягчением ограничений в зависимости от складывающейся эпидемической ситуации.