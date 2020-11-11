Умер премьер-министр Бахрейна

В среду скончался принц Бахрейна Халифа бен Салман аль-Халифа, один из самых долгоработающих премьер-министров в мире, который десятилетиями возглавлял правительство своего островного государства и пережил протесты 2011 года, когда люди требовали его отставки из-за обвинений в коррупции. Ему было 84 года.

Государственное информационное агентство Бахрейна объявило о его смерти, заявив, что он проходил лечение в клинике Майо, не вдаваясь в подробности.

Власть и богатство принца Халифы можно было увидеть повсюду в этой маленькой стране у побережья Саудовской Аравии, где находится 5-й флот ВМС США.

Его официальный портрет десятилетиями висел на стенах рядом с портретом правителя страны. У него был свой частный остров, на котором он встречал иностранных сановников, с пристанью для яхт и парком, по территории которого бродили павлины и газели.

Принц олицетворял более старый стиль руководства в Персидском заливе, который презентовал покровительство и патронаж суннитской династии Аль-Халифа.

Этот стиль был оспорен в протестах 2011 года со стороны шиитского большинства острова.

Несмотря на то, что в последние годы он стал менее сильным и более хрупким, его махинации все еще привлекали внимание в королевстве, где новое поколение теперь борется за власть.

«Халифа бен Салман представлял старую гвардию не только по возрасту и стажу работы», - говорит Кристин Смит Диван, старший научный сотрудник Вашингтонского института арабских государств Персидского залива.

«Он олицетворял старое социальное понимание, основанное на королевской привилегии и выраженное через личное покровительство».