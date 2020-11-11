Ливан вводит новую цифровую валюту чтобы спасти экономику

Центральный банк Ливана заявил во вторник, что в стране будет введена новая цифровая валюта в следующем году, что является последней попыткой укрепить тяжелую экономическую ситуацию в стране.

По данным Bloomberg, глава Центрального банка Риад Саламе сказал, что эта мера придаст новую веру в банковский сектор и приведет к переходу Ливана к безналичному обществу.

«В Ливане нет никаких природных ресурсов, и мы должны хранить золото, потому что это актив, который может быть ликвидным на внешних рынках, если мы столкнемся с неизбежным, роковым кризисом», - сказал Саламе, сообщает Национальное информационное агентство Lebenon.

В 2019 году Саламе сказал, что он надеется, что цифровая валюта может стать решением финансовых проблем Ливана, но, как сообщается, его сдерживают проблемы безопасности и отмывания денег, согласно сайту The Block.

Напомним, что Ливан находится в центре крупного экономического кризиса, связанного с падением лиры и нехваткой долларов, что создает серьезные проблемы для правительства.

В ответ банки ввели строгий контроль за движением капитала, что вызвало всеобщее недовольство из-за того, что ливанцы не могли получить доступ к своим собственным деньгам.

Банки и политики были главными объектами гнева протестующих, что привело к падению уже двух правительств с прошлого года.

Ливан сейчас хочет получит кредит от МВФ и помощь от западных доноров, таких как Франция.