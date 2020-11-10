Ведущий палестинский дипломат умер от ковида

Саиб Эрекат, ведущий палестинский переговорщик, государственный деятель и пресс-секретарь, скончался в возрасте 65 лет, через несколько недель после заражения коронавирусом.
Эрекат, получивший образование в Великобритании и США, участвовал почти во всех раундах мирных переговоров между Израилем и палестинцами, начиная с знаменательной Мадридской конференции 1991 года.
Он известен тем, что появился в черно-белой клетчатой куфии, символе палестинского национализма.
В течение следующих нескольких десятилетий Эрекат постоянно присутствовал в западных СМИ, призывая к решению о создании двух государств для двух народов и защищая палестинское руководство.
Он отвечал за палестинские переговорные группы с Израилем после подписания соглашений в Осло.
О его смерти заявила его партия ФАТХ. Его родственник и палестинский чиновник подтвердили, что он скончался.
Эрекат родился в Абу-Дисе, районе Восточного Иерусалима, в 1955 году и получил докторскую степень в Брэдфордском университете, а затем вернулся на палестинские территории, чтобы преподавать в университете Западного берега.
Эрекат был противоречивой фигурой в палестинской политике и имел многочисленные конфликты с главой ООП Ясиром Арафатом и президентом Махмудом Аббасом.
В 2006 году он был избран представителем Иерихона в палестинский парламент, несмотря на то, что это место получил ХАМАС.
В последние годы жизни Эрекат перенес множество проблем со здоровьем, включая пересадку легкого.
У Эреката остались жена, двое сыновей, дочери-близнецы и восемь внуков.