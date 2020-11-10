Ведущий палестинский дипломат умер от ковида

Саиб Эрекат, ведущий палестинский переговорщик, государственный деятель и пресс-секретарь, скончался в возрасте 65 лет, через несколько недель после заражения коронавирусом.

Эрекат, получивший образование в Великобритании и США, участвовал почти во всех раундах мирных переговоров между Израилем и палестинцами, начиная с знаменательной Мадридской конференции 1991 года.

Он известен тем, что появился в черно-белой клетчатой ​​куфии, символе палестинского национализма.

В течение следующих нескольких десятилетий Эрекат постоянно присутствовал в западных СМИ, призывая к решению о создании двух государств для двух народов и защищая палестинское руководство.

Он отвечал за палестинские переговорные группы с Израилем после подписания соглашений в Осло.

О его смерти заявила его партия ФАТХ. Его родственник и палестинский чиновник подтвердили, что он скончался.

Эрекат родился в Абу-Дисе, районе Восточного Иерусалима, в 1955 году и получил докторскую степень в Брэдфордском университете, а затем вернулся на палестинские территории, чтобы преподавать в университете Западного берега.

Эрекат был противоречивой фигурой в палестинской политике и имел многочисленные конфликты с главой ООП Ясиром Арафатом и президентом Махмудом Аббасом.

В 2006 году он был избран представителем Иерихона в палестинский парламент, несмотря на то, что это место получил ХАМАС.

В последние годы жизни Эрекат перенес множество проблем со здоровьем, включая пересадку легкого.

У Эреката остались жена, двое сыновей, дочери-близнецы и восемь внуков.