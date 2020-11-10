Новые "мусульманские" политики в США: кто они?

В то время как все взоры прикованы к президентским выборам в США и подсчету голосов, некоторые представители условных «американских мусульман» (почему условных станет понятно дальше) также добиваются успехов в Палате представителей и получают места в законодательных собраниях штатов.

Напомним, что в США также прошли выборы в Сенат, Палату представителей и ассамблеи местных штатов.

Вот некоторые кандидаты:

Мори Тернер, избранная (избранные?) в Палату представителей штата Оклахома

27-летняя Тернер выиграла выборы в Палату представителей Оклахомы от округа 88 во вторник, став первым законодателем штата США, открыто «небинарным» (то есть, у этого существа якобы нет пола), чернокожим и «мусульманским».

Тернер, которая использует местоимения «они / она», победила оппонента-республиканца Келли Барлин, набрав 71 процент голосов, и сосредоточила свою кампанию на представлении ЛГБТ-сообщества и мусульманской общины, а также на их пересечении.

Она демократка, активист реформы уголовного правосудия и общественный организатор, и, кроме того, борется за гражданские свободы для всех, кто въезжает в Америку.

В своем твите Тернер сказала, что она благодарны за предоставленную возможность.

«У меня много чувств по поводу сегодняшнего вечера. Но в целом я благодарна округу за предоставленную мне возможность».

Фэди Каддура, избранный сенатор штата Индиана

Фади Каддура, 44-летний демократ палестинского происхождения, в прошлый вторник стал первым мусульманским сенатором штата в истории Индианы, победив своего соперника Джона Рукелсхауса с 52% против 48%.

Каддура объявил о своей победе в заявлении, опубликованном в Facebook, где он выразил радость и пообещал много работать.

«Мы сделали это! Только в Америке кто-то может иммигрировать в эту страну, усердно работать и заслужить доверие десятков и тысяч избирателей, чтобы стать первым мусульманским сенатором штата в истории Индианы», - сказал он.

Как сенатор штата, Каддура говорит, что сосредоточит свои усилия на инвестировании в образование, здравоохранение, малый бизнес и финансовую стабильность.

Мадина Уилсон-Альтон, избранная в Палату представителей Делавэра

Демократка Мадина Уилсон-Альтон была избрана первым мусульманским законодателем Делавэра, набрав 71 процент голосов.

В своей кампании Уилсон-Альтон подчеркнула, что необходима реформа системы финансирования образования, чтобы обеспечить всем детям доступ к качественному образованию.

Она также сказала, что хочет положить конец корпоративному благосостоянию, перейти на 100% возобновляемые источники энергии к 2050 году и создать прогрессивную систему налогообложения для жителей Делавэра.

Иман Джодех, избрана в Палату представителей Колорадо

Джодех, американка палестинского происхождения в первом поколении, была избрана в Палату представителей Колорадо, что сделало ее первым мусульманским законодателем в истории штата.

Активист и педагог часто защищает мусульманское сообщество в штате.

Джоде объявила о своей победе в твите и выразила свою гордость за возможность представлять сообщества своего округа.

«Мы сделали это! Я выдвигалась, чтобы сделать американскую мечту реальностью для всех. Я гордая мусульманка, палестинка, американка и американка в первом поколении. И я горжусь тем, что могу представлять сообщества и народ (округа) HD41 в законодательном собрании штата Колорадо. А теперь приступим к работе», - сказала она.

Самба Балде, избран в Палату представителей Висконсина

Самба Балде победил в 48-м округе Ассамблеи, что сделало его первым мусульманином в законодательном собрании штата Висконсин.

Балде победил республиканца Сэмюэля Андерсона, набрав 80 процентов голосов.

Он открыто расскывает о своем детстве в Гамбии, где большую часть своих дней он пас скот и помогал своим кочевым родителям.

Кампания Балде заявляет, что главные проблемы, которые он уделяет приоритетным, - это доступ к здравоохранению, изменение климата и построение более сильной экономики. Другие вопросы включают реформу уголовного правосудия, права женщин, жилье и образование.

Зохран Кваме Мамдани избран депутатом Ассамблеи штата Нью-Йорк

Мамдани, житель Нью-Йорка, с индийско-угандийскими корнями, баллотировался на выборах в Ассамблею штата Нью-Йорк от округа 36 и победил во вторник.

Во время кампании 29-летний Мамдани говорил, что он хочет обеспечить права на здравоохранение, жилье, уход за детьми и политическое представительство для всех.

«Я баллотируюсь в Ассамблею штата, потому что пришло время гарантировать право на жилье всем жителям Нью-Йорка, независимо от их платежеспособности».

Мамдани будет представлять Асторию, мультикультурный район Квинса. Он говорит, что одна из его главных целей - сделать жилье доступным для жителей.

«Наше жилье недоступно, а наши счета неоплачиваемые. Причина в том, что у крупных арендодателей и корпораций слишком много власти, а у арендаторов и рабочих ее недостаточно. Я хочу помочь нашим соседям вернуть свою власть», - сказал он.

Нида Аллам, комиссия округа Северная Каролина

26-летняя Нида Аллам стала первой мусульманкой, избранной в комиссию своего округа в Северной Каролине.

Аллам ранее работала над кампанией Берни Сандерса в 2016 году и говорит, что хочет нести прогрессивные ценности в Дареме, Северная Каролина.

Аллам выделяет свои главные приоритеты как борьбу за подотчетность, качественное образование и создание инклюзивных сообществ.

Абрахам Айяш, избран в Палату представителей Мичигана

Айяш, демократ йеменско-американского происхождения, был избран в Палату представителей штата Мичиган и вступит в должность в январе 2021 года, чтобы представлять округ 4.

В прошлом месяце Айяш сказал, что его основная цель - привнести разнообразие и включение в политический процесс, а также сосредоточить внимание на внутренних вопросах.

«Здравоохранение повлияет на нас - образовательная политика, экологическая политика тоже», - сказал Айяш.

«Хамтрамк, Детройт и Дирборн - самые загрязненные районы штата. Они [йеменские американцы] не зациклены только на том, что происходит в Йемене. Они очень много инвестируют в то, что происходит в наших местных сообществах по этим вопросам».

В своей кампании он сказал, что его родители эмигрировали из Йемена и создали в этом районе семью из среднего класса, которая научила их ценить тяжелый труд, отдачу и приверженность служению.

«Нам нужно совместное и прогрессивное руководство в Лансинге. Мы можем переосмыслить политику возможного, если мы хотим вовлечь простых граждан в нашу демократию», - говорится в заявлении его кампании.

Айяш также был одобрен Берни Сандерсом.

Омар Фатех, избран в сенат Миннесоты

Омар Фатех, сомалиец по происхождению, был избран членом Сената штата Миннесота по округу 62. Он победил кандидата от республиканцев Брюса Ландина, набрав 89 процентов голосов.

Фатех разработал свою кампанию после работы в Миннеаполисе в качестве специалиста по общинам, где он помогал улучшать интеграцию восточноафриканских общин.

Как видим, все выигравшие «мусульманские» кандидаты занимают весьма специфичную политическую позицию — лево-прогрессивную. Может ли от этого быть польза мусульманам США? Посмотрим. Если на счет «небинарных» сенаторов все понятно, то некоторых точно не стоит сбрасывать со счетов окончательно.