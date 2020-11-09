В Афинах открылась первая мечеть после османских времен

После многих лет задержек, вызванных бюрократической волокитой, сокращениями финансирования и противодействием религиозных и политических группировок, первая с 1833 года мечеть в Афинах, финансируемая правительством, открыла свои двери для верующих в минувшую пятницу. Об этом сообщает Reuters.

По данным Ассоциации мусульман Греции, в городе Афины и его пригородах в районе Аттики проживает около 200 000 мусульман, включая выходцев из Пакистана, Сирии, Афганистана и Бангладеш.

Тем не менее, в Афинах не было официальной мечети с 19 века, когда страна все еще находилась под властью Османов, и до недавнего времени это была единственная европейская столица без мечети.

Планы по строительству мечети в Афинах появились в 1890 году, но потребовались десятилетия, чтобы они реализовались из-за противодействия со стороны преимущественно православного населения и националистов, вялой бюрократии, а в последнее время - из-за финансового кризиса, длившегося десятилетие.

Из-за вспышки коронавируса только ограниченное количество прихожан в масках и сидящих на расстоянии друг от друга смогли посетить молитву.

«Это исторический момент для мусульманской общины, проживающей в Афинах, мы так долго ждали эту мечеть», - сказал Хейдер Ашир, член управляющего совета мечети. «Слава Богу, наконец, у нас есть открытая мечеть, и мы можем здесь свободно молиться».

В августе 2016 года парламент Греции утвердил окончательные планы по строительству меечти. Через несколько месяцев началось строительство на территории, принадлежавшей греческому флоту. Греческая строительная компания Intrakat Group взяла на себя проект стоимостью 887 000 евро. Все это финансировалось государством.

«Как греческие мусульмане мы гордимся тем, что сегодня Афины - первая европейская столица, построившая мечеть исключительно на государственные средства», - сказал Хайдер.

В июне 2019 года Костас Гавроглу, тогдашний министр образования, исследований и религий, сказал: «В Афинах наконец-то появилось достойное место поклонения мусульманам, которые находятся здесь, будь то граждане страны, иммигранты или приезжие.

«Каждый имеет право молиться богу, в которого верит. Это неоспоримые права человека».

Строительство мечети заняло больше времени, чем ожидалось, отчасти из-за греческой бюрократии, но также и из-за ее противников, включая членов ультраправой партии «Золотая заря», которые недавно попали в тюрьму после того, как были признаны виновными в руководстве преступной организацией.

«Проблемы остались позади, и люди, которые обращались в суд, чтобы остановить это, потерпели поражение», - сказал Хайдер.

В то же время из-за отсутствия надлежащего места поклонения все эти годы вокруг Афин было создано более сотни импровизированных мечетей. Десять из них, отвечающие необходимым критериям, получили разрешение министерства на продолжение работы.

Остальные находятся под следствием и могут получить разрешение; в противном случае им придется переехать в другое место или закрыться навсегда.

Мечеть расположена в районе Вотаникос, недалеко от центра столицы, и всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро.



«Все в мусульманской общине Афин очень довольны, и мы бы увидели это, если бы пандемии не было», - добавил Хайдер. «Это счастье невозможно описать словами».

Но другие мусульмане были недовольны видом мечети. Серое прямоугольное здание без купола или минарета не похоже на другие изящные, богато украшенные мечети в Европе.

«Оно совсем не похоже на место поклонения, это маленькое квадратное жалкое здание», - сказал Наим аль-Гандур, глава Ассоциации мусульман Греции. «Мы очень благодарим их за предложение, но мы будем бороться, чтобы достичь того уровня, которого мы заслуживаем».

Несколько мечетей османского времени в Афинах используются сегодня как церкви,

Едва открывшись новая мечеть Афин вынуждена снова закрыться как минимум на месяц. Причина в новых карантинных мерах, призванных противодействовать коронавирусу. Торжественное открытие мечети предполагается провести после окончания локдауна.