Ингушетия: так кто же банкрот?

Правительство РФ признало Республику Ингушетию банкротом и решило передать управление финансами республики федеральному Министерству финансов. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Как сообщается, Мишустин поручил главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову подписать соглашение с Минфином РФ о дальнейшем управлении финансами республики под руководством федерального ведомства. Это будет означать отказ финансовых властей Ингушетии от части полномочий: в республике будут ограничены кассовые выплаты по бюджетным расходам, а также приостановлены капитальные вложения в ряд проектов.

По темпам роста государственного долга Ингушетия находится на втором месте в России после Санкт-Петербурга.

Как же так вышло, что Ингушетия стала банкротом? Ингушские блогеры утверждают, что ответ на поверхности. Они напоминают, что когда республика в начале 90-х выбрала своего первого президента (далеко не безупречного, разумеется, но все же представляющего интересы большинства ингушей), республика не только был способна прокормить себе сама, но еще и кормила беженцев с двух соседних регионов.

А потом право выбирать своих правителей у республики забрали, а руководить стали назначенцы Москвы, погрузившие Ингушетию в тотальную коррупцию. В итоге, деньги ингушей осели в карманах московских чиновников через откаты, главный виновник всего этого безобразия, Юнус-Бек Евкуров, работает в федеральном центре в качестве замминистра обороны, а «виновата» оказывается неплатежеспособная Ингушетия.

Так что будем честны, это банкротство не Ингушетии, это банкротство российской политической системы.