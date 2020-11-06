Иракский Курдистан: боевики РПК против курдов

Группа боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) напала в среду утром на ополченцев пешмерга в иракской провинции Духок, сообщает Rudaw.

Хотя первоначально сообщалось о трех раненых среди военнослужащих Иракского Курдистана, позднее стало известно, что один из бойцов пешмерга скончался.

«После того, как нас посадили в другую машину для оказания медицинской помощи, они начали стрелять по нашей машине, первая пуля разнесла наши стекла, а вторая попала в мою дверь», - сказал Rudaw в четверг один из раненых, Таиб Абдуллах.

РПК заявили уже, что они на самом деле не стреляли по пешмерга. Лидер РПК Мурат Карайылан заявил, что «начинать межкурдскую войну - это не то, чего мы хотим». Но пешмерга сообщает, что это именно то, чем РПК занимается.



Это последнее нападение произошло спустя несколько дней после того, как РПК взорвала нефтепровод Курдистан-Турция, основной источник дохода для региона Иракский Курдистан, который и так уже страдает от разрушительного экономического кризиса.

В прошлый четверг РПК выступила с заявлением, в котором говорится, что в среду они провели «успешную диверсионную акцию» на нефтепроводе Боташ в турецкой провинции Мардин. «В результате этой акции трубопровод на площадке был полностью разрушен».

Главный курдский лидер Масуд Барзани в понедельник обвинил РПК во вторжении в автономный регион на севере Ирака, в то время как силы пешмерга вели борьбу с группировкой ИГИЛ*.

Лидер правящей Демократической партии Курдистана (ДПК) сказал, что, пока пешмерга сражались с ИГИЛ с 2014 года, «боевики РПК вторглись в эти приграничные районы, а затем в некоторые другие, вместо того, чтобы поддерживать опыт региона Курдистан», имея в виду районы в Ниневии. провинции, такая как Шингал, и деревни на границе Курдистана с Турцией.

Напомним, что сами боевики РПК в Сирии обвиняли Турцию в этом же, мол, турки ударили им в спину, пока они спасают мир от терроризма. Как видно, террористы РПК не чураются нападать на курдов, когда те сражаются на фронте.

О возможной полномасштабной войне курдских групп в Иракском Курдистане, как это было в 1990-х, сейчас говорят и политики и простые местные жители.

Между тем еще в середине октября спецназ под непосредственным командованием Масрура Барзани, премьер-министра регионального правительства Курдистана, двинулся к северо-востоку от Дохука, чтобы окружить гору Гар, которая является одним из лагерей РПК в регионе. По сообщениям курдских СМИ, после того, как спецназ был развернут как минимум в 10 населенных пунктах, отряды спецназа установили в этом районе блокпосты.

Обе стороны сумели в итоге воздрежаться от вооруженной конфронтации, но договоренность Эрбиля с Багдадом от 9 октября еще больше разозлила РПК. Соглашение - попытка стабилизировать населенный езидами регион Синджар недалеко от сирийской границы - направлено на прекращение присутствия РПК в этом районе и маргинализацию езидских групп, связанных с РПК.

Одновременно с этим РПК обвинили в убийстве высокопоставленного иракского курдского сотрудника службы безопасности в его доме в деревне недалеко от Дохука 8 октября. Позже в том же месяце Совет безопасности Курдистана объявил, что 17 подозреваемых, в том числе десяток человек со связями с РПК, были арестованы за организацию нападений на дипломатические миссии и бизнес в регионе.

В целом, очевидно, что обе стороны готовятся к столкновению. По мнению РПК развертывание иракских курдов в Гаре направлено на то, чтобы помочь Турции расширить свои военные операции против лагерей РПК, продолжающиеся с прошлого года и сосредоточенные на Хафтанине, прямо через границу. По их словам, окружение Гара направлено на то, чтобы отрезать территорию от Метины, которая находится к северо-западу от Гара, и, таким образом, облегчить турецким войскам наступление на Метину из Хафтанина.

Турецкие СМИ также представили эти развертывания как подготовку Эрбиля к комплексной военной операции против РПК, сообщив, что лагеря РПК окружены и их пути к внутренним территориям отрезаны.

Командующий РПК Мурат Карайылан также заявил, что действия ДПК являются подготовкой к войне. «Они хотят разместить войска везде, где мы находимся. … Если так будет продолжаться, перспектива того, что все это превратится в войну, не будет отдаленной. Я лично не хотел бы приказывать [боевикам РПК] атаковать курдов», - сказал он в телевизионном интервью на прошлой неделе. Карайылан отверг критику в отношении того, что РПК попирает власть Эрбиля, атакует его учреждения и ставит под угрозу курдские завоевания в Ираке. Он предупредил, что если Турция захватит РПК, следующим в очереди будет Эрбиль.

Тяжеловесы ДПК отвечают, что как раз РПК дает Турции предлог для расширения своего военного присутствия в Иракском Курдистане. Ребвар Бабкей, глава комитета по иностранным делам курдского парламента, сказал: «РПК может проявить уважение к институтам Курдистана - это покинуть территорию Курдистана. … Присутствие РПК в приграничных районах привело к эвакуации деревень и втягиванию турецких войск внутрь наших границ».

Политический аналитик Мустафа Сефик, ветеран курдских движений, говорит, что РПК становится все более тяжелым бременем для Иракского Курдистана. Он назвал три основных фактора, лежащих в основе отправки войск ДПК в Гар. Во-первых, утверждал он, действия РПК ведут к расширению турецких военных операций. Во-вторых, из-за растущего давления Турции с севера РПК все глубже продвигается в Иракский Курдистан. В-третьих, РПК использует свою военную мощь для подчинения других группировок.

По словам Сефика, ДПК осознала, что всякий раз, когда РПК оказывается зажатой в Турции, она обращает свое внимание на Иракский Курдистан. «Это можно было бы назвать тактической ошибкой, если бы это случилось один или два раза. Но последовательность говорит о том, что это стратегия», - сказал аналитик. Он подчеркнул, что РПК дала Турции возможность вмешаться как в Иракский Курдистан, так и в сирийские курдские районы. «Это беспокоит правительство Курдистана», - сказал он.

Более того, РПК вмешивается во внутренние дела Иракского Курдистана, отметил Сефик. «РПК всегда выступала против ДПК. Она всегда настраивал ПСК (Патриотический союз Курдистана, группа Талабани — прим. Голос Ислама) против ДПК и выступала на стороне других противников ДПК. … Она никогда не обращала внимания на чувствительность [Иракского Курдистана]», - сказал он. «РПК и [иракские курдские] силы воевали четыре раза за эти годы. Это достаточно высокая цена, чтобы больше не повторить ту же ошибку».

В целом, ДПК считает, что РПК ставит под угрозу все завоевания Иракского Курдистана, тогда как РПК смотрит на всех курдов лишь как на основу своего транснационального леворадикального проекта. Еще один довод в пользу того, что вопреки страхам турецких националистов, иметь под боком курдское политическое образование (а значит, курдов, которым есть что терять) лучше, чем иметь нерешенную курдскую проблему в своих границах.