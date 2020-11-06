Президент Косово подал в отставку и улетел в гаагскую тюрьму



Президент Косово Хашим Тачи объявил, что ушел в отставку с занимаемого поста, «чтобы защитить целостность президентства Косово», сообщает Associated Press.

Глава второго албанского государства заявил на пресс-конференции в Приштине, столице Косово, что специальный суд по Косово в Гааге подтвердил обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые ему предъявили в июне.

Напомним, что по версии следствия, Тачи и другие обвиняемые причастны военным преступлениям, совершенным в 1990-е годы. Тогда Тачи был политическим лидером повстанцев, сражавшихся против Белграда в составе Армии освобождения Косово.

После пресс-конференции в Приштине Хашим Тачи сдался следователям, сообщает сербская телерадиокомпания RTS.

В военном самолете к нему присоединились Кадри Весели, лидер Демократической партии Тачи, и член косовского парламента Реджеп Селими - бывшие лидеры АОК, которым также были предъявлены обвинения, сообщает сербское государственное информационное агентство Tanjug.

В заявлении Косовского трибунала по военным преступлениям говорится, что в среду в столице Косово Приштине был также арестован Якуп Красничи, ветеран политики и бывший представитель АОК. Он также был переведен в Гаагу.

Президентские обязанности переданы спикеру парламента Вьосе Османи.

Хашим Тачи руководил Косово с апреля 2016 года, а до этого работал премьер-министром и вице-премьером и главой МИД Косово.

В чем же обвиняют косовских чиновников?

Согласно обвинительному заключению, первоначально вынесенному трибуналом в июне, Тачи и девять других обвиняемых совершили «почти 100 убийств» и других злодеяний против «сотен известных жертв среди косовских албанцев, сербов, цыган и других национальностей», включая политических оппонентов.

По данным Amnesty International, некоторые из обвинений связаны с торговлей органами, похищениями, жестоким обращением с задержанными и сексуальным насилием.

Правозащитники на Балканах говорят, что это обвинение имеет большое значение, поскольку «оно сосредоточено на ответственности командования г-на Тачи и руководства АОК за военные преступления и преступления против человечности, а не на отдельных инцидентах».