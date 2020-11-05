Муфтий Татарстана может быть признан экстремистом?

Некий Еркен Сарсенбаев, житель Казани, призвал Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ проверить заявление муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, сделанное им после терактов во Франции, на экстремизм.

Напомним, что муфтий Татарстана раскритиковал антиисламские настроения в Европе в беседе с журналистом Daily Storm, назвал тех, кто оскорбляет пророка Мухаммада, "жалкими моральными уродцами".

Сарсенбаеву же это не понравилось. Он подчеркивает, что муфтий не осудил убийства людей и спрашивает, не поддерживает ли Самигуллин таким образом исламский радикализм, сообщает "Вечерняя Казань".

Возможно ли, что муфтия признают экстремистом? Конечно, возможно. Как мы уже писали, не далее как две недели назад, а точнее 23 октября, Пролетарский районный суд города Саранска признал виновным муфтия Мордовии Заки хазрата Айзатуллина в распространении экстремистской литературы и оштрафовал на 100 тысяч рублей муфтият и на 2 тысячи рублей самого муфтия.

Под запрещенной литературой имеется в виду книга «Избранные хадисы» Мухаммада Юсуфа Кандехлави, которую продавали в мечети «Ускудар». Книгу у муфтия Мордовии Заки Айзатуллина нашли в ходе обыска 7 июля, а сам обыск был произведен в рамках уголовного дела по «Таблиги Джамаат»*.

Так что муфтии в России могут весьма просто попасть под клеймо «экстремиста», вне зависимости от своих реальных убеждений и отношений с государственной властью.

* - запрещены в РФ