Экономика крупнейшей мусульманской страны мира официально вошла в рецессию

Экономика Индонезии впала в рецессию впервые после азиатского финансового кризиса более двух десятилетий назад. Это происходит, когда страна изо всех сил пытается контролировать пандемию коронавируса.

Статистическое управление Индонезии заявило в четверг, что крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии сократилась на 3,49% в годовом исчислении в июле-сентябре, что является вторым квартальным сокращением подряд.

Экономика сократилась на 5,32% в предыдущем квартале и выросла на 2,9% в январе-марте, что является самым медленным темпом почти за два десятилетия.

Индонезия сообщила о почти 422000 подтвержденных случаях COVID-19, Тем самым по числу заболевших страна занимает первое место в Юго-Восточной Азии и втором месте в Азии после 8,3 миллиона подтвержденных случаев в Индии.

По словам Сухариянто, главы агентства, объем авиаперевозок и железнодорожных перевозок резко сократился, поскольку пандемия побудила власти приостановить предоставление несущественных услуг и закрыть многие офисы, чтобы остановить распространение инфекций.

Сухариянто сказал на пресс-конференции в столице Джакарте, что секторы логистики, туризма и ресторанного бизнеса также резко упали.

Технически рецессия определяется как сокращение экономики в течение двух кварталов подряд. На самом деле большая часть региона (а возможно и мира) находится в рецессии, и воздушные перевозки практически парализованы из-за пограничного контроля и других ограничений. Последний такой спад в Индонезии был в 1997 году и он привел к свержению диктатора Сухарто годом позже.

Администрация президента Джоко Видодо стремилась поддержать экономику за счет снижения налогов и увеличения расходов на социальную поддержку и общественное здравоохранение.

В июне правительство утвердило пакет помощи на сумму 677,2 триллиона рупий (47,9 миллиарда долларов), чтобы возродить пострадавшую от вируса экономику. Это больше, чем первоначально выделенные в конце апреля 641,17 триллиона рупий, но медленное выделение средств и новые вспышки коронавируса препятствуют восстановлению.

По состоянию на среду в Индонезии были зарегистрированы более 14000 смертей от коронавируса, а с середины сентября ежедневно добавляется 3000-4000 случаев.

Учреждения Организации Объединенных Наций и другие группы предупредили, что потеря рабочих мест и другие потрясения, вызванные пандемией, угрожают свести на нет десятилетия прогресса в борьбе с бедностью в таких странах, как Индонезия.