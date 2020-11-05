Израильская армия снесла целую палестинскую деревню

Армия Израиля разрушила дома почти 80 палестинцев на оккупированном Западном берегу.

18 палаток, в которых размещалось 11 семей в северной деревне Хирбет-Хумса, были снесены поздно вечером во вторник.

По данным израильской антиоккупационной неправительственной организации Б’Целем, в общей сложности было перемещено 74 человека, более половины из которых - несовершеннолетние.

Бульдозеры и землекопы также снесли навесы, использовавшиеся в качестве загонов для скота, переносные туалеты, емкости для воды и солнечные батареи, а также конфисковали автомобили и тракторы, принадлежащие некоторым жителям.

Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайех призвал международное сообщество вмешаться в попытки израильских войск «изгнать граждан Хирбет-Хумсы и десятков аналогичных общин из их домов и земель», указав на тот факт, что Израиль «решил сегодня вечером совершить еще одно преступление», поскольку все внимание приковано к президентским выборам в США.

Абдульгани Авада, оставшийся без крова в результате операции, сообщил агентству AFP, что израильтяне дали людям «10 минут на то, чтобы покинуть наши дома».

«Затем они начали сносить все бульдозерами», - сказал он.

Авада рассказал, что его семья жила в этом районе в течение нескольких поколений, и обвинил Израиль в попытке «очистить долину реки Иордан от палестинского населения».

По словам Б’Целем, эта операция поздней ночью была необычной, учитывая, что так много домов подверглись нападениям одновременно.

«Совершенно очевидно, что намерение состоит в том, чтобы вытеснить жителей с земли, создав техногенную гуманитарную катастрофу. Но жители сказали нам, что им некуда идти», - заявила в Твиттере Сарит Микаэли, международный представитель Б’Целем, добавив, что это был первый за семь лет снос целой общины пастухов-скотоводов.

Отделение израильской армии, ответственное за гражданские дела на Западном берегу, COGAT, заявило, что оно разрушило сооружения, которые «были построены незаконно в огневой зоне (полигоне военной подготовки) в долине реки Иордан».

По данным ООН, в долине реки Иордан проживает около 60 000 палестинцев, но почти 90 процентов земли является частью так называемой зоны C, трех пятых Западного берега, находящейся под полным контролем Израиля.

Он включает в себя закрытые военные районы и около 50 сельскохозяйственных поселений, в которых проживает около 12 000 израильтян.

Палестинцам запрещен доступ в эти районы и на принадлежащие им земли. Им запрещено копать колодцы или строить любую инфраструктуру без труднодоступных военных разрешений.

По данным организации Peace Now, выступающей против поселений, со ссылкой на официальную статистику, с 2009 по 2016 год менее двух процентов из более чем 3300 заявок на получение разрешений в зоне C были успешными.

Все, что построено без разрешения, от пристроек до палаток, загонов для животных и ирригационных сетей, находится под угрозой сноса израильскими военными.

В 2020 году почти 800 палестинцев, в том числе 404 несовершеннолетних, потеряли свои дома.

За весь предыдущий год 677 человек потеряли свои дома по сравнению с 387 в 2018 году и 521 в 2017 году.