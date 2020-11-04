В Ростове трем крымским татарам дали тюремные сроки от 12 до 17 лет

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд 3 ноября приговорил троих обвиняемых по красногвардейскому делу "Хизб ут-Тахрир"* крымских татар к срокам от 12 до 17 лет тюремного заключения. Об этом сообщает объединение "Крымская солидарность".

Рустема Эмирусеинова приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшиеся – в строгом режиме. Арсену Абхаирову назначили 13 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Эскендеру Абдулганиеву – 12 лет, также с отбыванием в тюрьме первых двух лет. Суд постановил зачесть время содержания под стражей в срок наказания.

Напомним, что в феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма российские силовики провели обыски. Позже в управление ФСБ России в Симферополе увезли Абдулганиева, Абхаирова и Эмирусеинова. Ведомство утверждало, что задержанные причастны к деятельности запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".​

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова считает приговор в отношении обвиняемых "незаконным и политически мотивированным". Ранее сообщалось о том, что около 200 крымских татар пришли к зданию суда в Крыму поддержать фигурантов красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир".

* - запрещены в РФ