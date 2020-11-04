В Турции завершили поисково-спасательные работы на месте землетрясения

В среду Турция завершила поисково-спасательные работы в западной провинции Измир, которая в прошлую пятницу пострадала от землетрясения силой 6,6 баллов, сообщает Daily Sabah со ссылкой на высокопоставленного чиновникаю Всего из-под завалов обрушившихся зданий было извлечено 107 человек.

Мехмет Гюллюоглу, глава государственного управления по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), который координировал усилия, написал в Твиттере, что бригады выполнили свою задачу по прохождению через завалы зданий, которые рухнули в результате стихийного бедствия.

Последнее число погибших в результате землетрясения составило 114 человек, 137 человек все еще получают травмы. В результате землетрясения пострадали 1035 человек.

С пятницы поисково-спасательные группы прибыли на землю для извлечения жертв из обломков 17 обрушившихся и частично обрушившихся зданий в провинции.

Еще вчера спасатели вытаскивали из под завалов живых людей. Так, чудом стало спасение трехлетней Элиф Перинчек, которую вытащили из под обломков дома через 65 часов (!) после катастрофы. Элиф стала 106-м человеком, которого спасли из-под завалов и доставили в больницу.