Турецкие бойцы ММА спасали людей в Вене

В ночь на 3 ноября столицу Австрии потряс громкий теракт. Сообщается, что неизвестные боевики напали в шести разных местах на жителей Вены. Пока что информации слишком мало, чтобы сложить в единый паззл все случившееся, но по итогам известно, что в результате ночной стрельбы четыре человека погибли (двое жертв мужчин, одна женщина, и один нападавший). Кто совершил нападение не ясно, полиция продолжает охоту на нападавших, но власти уже говорят об «исламистских мотивах».

А пока скажем несколько слов о героях. Ими стали два турецких бойца ММА — Реджеп Тайип Гюльтекин и Микаиль Озен.

Реджеп Тайип Гюльтекин рассказал, что он был со своим другом Микаилом Озеном в центре Вены, когда они услышали выстрелы.

Он сказал, что они направились в сторону инцидента и увидели, как вооруженный человек стрелял в женщину.

Гюльтекин помог пострадавшей.

«После того, как я отнес женщину в ближайший ресторан, террорист наставил на меня оружие», - вспоминает он.

По его словам, он бросился на землю, чтобы его не застрелил боевик, у которого было длинноствольное ружье, и получил ранение.

«Мы сели в машину моего друга и пошли в ближайшее отделение полиции, чтобы сообщить о происшествии».

Гюльтекин рассказал, что позже они увидели, что в результате столкновения был ранен сотрудник полиции.

Отметив, что медицинские бригады не смогли подойти к месту происшествия из-за стрельбы, Гюльтекин и его друг отвезли офицера к машине скорой помощи.

Также они помогли пожилой женщине, которую встретили на месте происшествия, перебраться в безопасное место.

«Я не хотел ехать в больницу, потому что рана на моей ноге была не такой уж большой», - сказал он, хотя медицинская бригада с машиной скорой помощи предложили отвезти его туда.

«Я не хотел быть обузой, потому что думал, что из-за инцидента будет много ранений», - сказал он.

Гюльтекин говорит, что в его ноге по прежнему находится картечь, и только теперь, когда ситуация немного успокоилась, он собирается пойти в больницу.

Ну и маленькая деталь — в первые же полчаса после начала событий в соцсетях распространились записи инцидента, на которых слышна турецкая речь. Из этого тут же многие, включая нескольких журналистов, сделали вывод, что боевики, устроившие стрельбу, были турками. На самом же деле, как оказалось, турецкая речь принадлежала тем самым людям, которые помогали раненым и перепуганным людям. Вспомнит ли о них австрийский канцлер Себастьян Курц, когда будет метать громы и молнии в «неинтегрированных» турок? А вот посмотрим.