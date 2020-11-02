Исламская партия в России: возможна ли и какая?

Жесткие высказывания в связи с событиями во Франции ряда известных людей, которые воспринимаются в российском обществе как голос мусульман страны, дали основания ряду политических комментаторов говорить о неизбежном появлении в России Исламской партии. Попробуем поразмышлять о том, возможно ли это и когда, и какой такая партия могла бы быть?

Начнем с самих этих слухов, которые преподносились так, что такую "исламскую партию" возглавит Рамзан Кадыров. Сейчас даже не будем обсуждать его самого, а сразу ответим на эти слухи - нет, такое невозможно, потому что этого не допустит Кремль, а Рамзан Кадыров не пойдет против него, по крайней мере, пока в нем сидит Владимир Путин.

Лет десять назад уже обсуждалась куда более реалистичная идея - создания мусульманской фракции "Единой России" во главе с Рамзаном Кадыровым параллельно с объединением всех ключевых духовных управлений мусульман, которые признали бы его своим лидером. Противники и Рамзана Кадырова, и духовных управлений мусульман среди самих мусульман встретили эти слухи с возмущением как попытку власти взять исламский фактор под свой контроль. Но не меньше возмущения они встретили в провластных кругах и в самой власти, особенно той их части, что связаны с РПЦ. В итоге Рамзан Кадыров отмежевался от таких инициатив, а их авторы заработали себе серьезные проблемы.

И это понятно, потому что уже тогда государственная власть воспринимала мусульман как элемент, который должен быть максимально раздроблен и подчинен ей, а не консолидирован и самостоятелен. За прошедшее же десятилетие была окончательно обозначена и религиозная субординация внутри власти, при которой РПЦ на общероссийском и большинстве региональных уровней превратилась в аналог идеологических отделов в КПСС. Так что, при сохранении этой системы нет никаких шансов, что мусульманам позволят создать даже свой параллельный "отдел" в партии власти, уже не говоря о том, чтобы создать свою партию в фактически однопартийном государстве, где такой возможности лишены независимые либералы, независимые левые, независимые националисты и т.д. Первая независимая партия мусульман еще СССР - Исламская Партия Возрождения - появилась только тогда, когда была ликвидирована монополия на власть КПСС, то есть, во время Перестройки, и начали возникать оппозиционные партии и депутатские фракции разной направленности. И это является ответом на вопрос, когда такая партия может возникнуть - не раньше, чем начнется демонтаж нынешнего режима партийно-религиозной монополии и возникнет реальная политическая конкуренция.

Но какой могла бы быть успешная партия мусульман России? И тут надо начать с самого названия. Если говоря об исламской партии, имеется в виду партия, которая будет служить интересам Ислама и мусульман, то у такой партии в стране, где на своих землях живут миллионы мусульман, теоретически (!) шансы есть. Но если речь идет о партии, открыто называющей себя исламской, и тем самым сразу, как противопоставляющей себя всем немусульманским избирателям, так и отталкивающей тех мусульман (разной степени сознательности), которые опасаются перегибов шариатизации, то у такой партии будут минимальные шансы даже в условиях свободной политической конкуренции.

По этой причине многие современные успешные партии, фактически выражающие интересы мусульман, не называют себя исламскими - таковы например, Партия Справедливости и Развития в Турции и одноименная партия в Марокко, Партия Возрождения в Тунисе, Партия Демократического Действия в Боснии. При том, что у истоков этих партий стояли люди, укорененные в открыто исламских движениях, сами они уже создавались не как религиозные, а как общенациональные партии, обращающиеся как к практикующим мусульманам, так и к светским избирателям.

В 2011 году возможную политическую платформу для такой партии в России попытался сформулировать один из ведущих российских мусульманских публицистов Абдула Ринат Мухаметов, определивший ее как "социал-федерализм" (http://www.ansar.ru/analytics/social-federalizm-kak-eshhe-odin-proekt-drugoj-rossii). А год спустя Харун Вадим Сидоров написал о том, как подобная партия могла бы соотноситься с исламским сектором гражданского общества (https://credo.press/128273/): "...даже самая удачно выстроенная промусульманская партия задачи мобилизации мусульманских голосов сама решить не сумеет. По той простой причине, что ни лидеры, ни структуры такой партии не будут обладать авторитетом и механизмом, необходимыми для мобилизации голосов мусульман. Если рассматривать "идейную" часть российских мусульман, то ее мобилизация возможна либо через мечети, либо через неформальные религиозные среды общения: джамааты, тарикаты, исламские центры, сообщества в социальных сетях и т.п. И лидерами мнений (opinion-maker) для них будут никак не главы региональных партийных отделений, а обладающие реальным авторитетом исламские лидеры: имамы, шейхи, амиры, проповедники и т.д."

Отметим, что подобной попыткой политической мобилизации мусульман был в свое время Союз Мусульман России, возникший уже после оказавшейся неудачной попытки создания Исламской Партии Возрождения России. Однако общероссийской партии, которой не только могли бы быть отданы голоса мусульманского электората, но и которая заключила бы с его представителями пакт, включив их в свои списки, и при этом была бы способной мобилизовать электорат немусульманский, так и не возникло.

Таким образом, если говорить о последовательности в продвижении мусульманской политической повестки в России, то она видится такой: 1) изменение политического режима на такой, при котором будет возможна свободная политическая конкуренция, в том числе с участием мусульман; 2) создание структур политической мобилизации исламского сектора гражданского общества; 3) создание общероссийской и региональных партий, комплиментарных Исламу и мусульманам, через которые бы решались их задачи.

(На фото - члены Мусульманской фракции в Госдуме Российской империи)