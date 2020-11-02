Азербайджан сбил армянский Су-25

Азербайджан сбил армянский штурмовик Су-25 в ходе продолжающегося конфликта с Ереваном из-за оккупированного Арменией Нагорного Карабаха, сообщило в понедельник министерство обороны страны.

В заявлении министерства говорится, что штурмовик Су-25 нанес авиаудары по азербайджанским позициям в Зангиланском районе в воскресенье, когда он был сбит.

Ранее азербайджанская армия сбила еще три самолета: два на прошлой неделе и один 17 октября.

Между тем, в продолжение недавнего успеха азербайджанская армия освободила от армянской оккупации 193 деревни, сообщило в воскресенье министерство обороны Турции.

С момента начала столкновений 27 сентября Армения неоднократно нападала на азербайджанское гражданское население и вооруженные силы, нарушая три гуманитарных соглашения о прекращении огня с 10 октября.

По данным Главной прокуратуры Азербайджана, на сегодняшний день в результате нападений армян погиб как минимум 91 человек, в том числе 11 детей и 27 женщин.

Около 400 гражданских лиц, в том числе не менее 14 младенцев, 36 детей и 101 женщина, также получили ранения в результате насилия.