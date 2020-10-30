Новая вспышка коронавируса в Китае связана принудительным трудом уйгуров

Крупнейшая за несколько месяцев вспышка коронавируса в Китае произошла на фабрике в Синьцзяне, что связано с принудительным трудом и репрессивной политикой коммунистов в отношении уйгурских жителей.

Более 180 случаев Covid-19, задокументированных на прошлой неделе в округе Шуфу на юге Синьцзяна, могут быть связаны с фабрикой, построенной в 2018 году в рамках т. н. «борьбы с бедностью» - кампании, которую исследователи и правозащитники опсиывают как принудительный труд.

В рамках этой кампании уйгуры и другие мусульманские меньшинства в в Синьцзяне специально отслеживаются и отправляются на работу, от которой они не могут отказаться.

Чиновник из соседнего Кашгара сообщил Caixin, что завод Shuchang Garment является «вспомогательной фабрикой» по производству одежды, штор и постельного белья. В предыдущих сообщениях государственных СМИ о фабрике говорилось, что на ней работает около 300 сельских жителей, в основном женщины, которые могут зарабатывать до 90 юаней (около 13, 5 долларов) в день.

«Это деревенская фабрика, которая является частью программы по привлечению всех взрослых уйгуров и связанных с ними меньшинств к низкоквалифицированной работе на фабриках в рамках борьбы с бедностью», - сказал Адриан Зенц, исследователь Синьцзяна.

«Совершенно очевидно, что «сокращение масштабов нищеты на базе отрасли» является не добровольным, а обязательным. Те, кто сопротивляется «избавлению» от бедности, подвергаются идеологическому воспитанию, чтобы их мышление соответствовало целям государства», - сказал он.

Вспышка в округе Шуфу является одной из крупнейших в Китае за более чем два месяца. В среду официальные лица заявили, что вспышку удалось локализовать, а завод опломбирован. К вечеру понедельника в этом районе было протестировано 4,5 миллиона человек.

Власти заявили, что в настоящее время вирусом заражены 183 жителя округа, трое из которых находятся в критическом состоянии, а у 138 пациентов отсутствуют симптомы.

Официальные лица заявили, что первой заболела 17-летняя девушка, которая работала на другой местной фабрике и ужинала со своими родителями в Шучане. По описаниям, она была из одной из близлежащих деревень, но жила в заводском общежитии и возвращалась домой каждые две недели.

С тех пор, как в конце прошлого года в Китае началась пандемия, правозащитники обеспокоены возможностью того, что вирус достигнет переполненных лагерей и тюрем в Синьцзяне. Вспышка в Урумчи, столице страны, в августе, вынудила чиновников быстро перейти в состояние изоляции «военного времени». Жесткий контроль за информацией, поступающей из региона, усугубил неопределенность в отношении степени распространения вируса в этом регионе.