Карабах: азербайджанские войска подошли к Шуше, армяне используют запрещенные боеприпасы

Азербайджанцы подбираются к Шуше

Лидер армянских сепаратистов в незаконно оккупированном Нагорном Карабахе заявил в четверг, что азербайджанские войска приближаются к городу Шуша, захват которого станет поворотным моментом после месяца боевых действий.

На видеозаписи, записанной у знаменитого городского собора, лидер сепаратистов Араик Арутюнян предупредил, что наступающие силы противника находятся «не более чем в пяти километрах» от города.

«Основная цель врага - захват Шуши ... тот, кто контролирует Шуши, контролирует Арцах», - сказал он, используя армянские названия города и Нагорного Карабаха.

Он призвал армян встать на защиту стратегически важного города, второго по величине в Карабахе после главного города Ханкенди (Степанакерт).

«В ближайшие дни нам необходимо переломить эту ситуацию на фронте и наказать врага прямо у ворот Шуши. Давайте объединимся и будем сражаться вместе», - сказал он.

Обретение контроля над Шушей станет крупной победой для азербайджанских сил, которые успешно ломают сопротивление армянских сепаратистских боевиков.

Город расположен на стратегической высоте над Степанакертом и на дороге, связывающей Нагорный Карабах с территорией Армении.

Армения использует кассетные бомбы

Международная правозащитная организация Amnesty International впервые подтвердила факт использования Арменией запрещенных кассетных бомб в нынешнем нагорно-карабахском конфликте после нападения на город Барда в Азербайджане.

Напомним, что 28 октября 2020 г., примерно в 13:30 по местному времени, одна или несколько ракет «Смерч» были выпущены по городу Барда, поразив жилой квартал недалеко от больницы. Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что по крайней мере 21 человек был убит, еще 70 получили ранения.

Эксперты Amnesty International по кризисному реагированию проверили фотографии (сделанные корреспондентами Vice News в городе) фрагментов кассетных боеприпасов 9Н235 от российских систем 9М55 «Смерч», которые, по всей видимости, были выпущены по городу армянскими силами.

«Стрельба кассетными боеприпасами по гражданским территориям жестока и безрассудна и приводит к неисчислимым смертям, ранениям и страданиям», - сказала Мари Струтерс, региональный директор Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии.

Кассетные боеприпасы по своей сути являются оружием неизбирательного действия, причиняющим страдания гражданскому населению спустя годы после их применения, и запрещены на международном уровне договором, поддержанным более чем 100 государствами.