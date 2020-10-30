Фаузия Байрамова призвала президентов Турции и Татарстана защитить мусульманок

Известная писательница, активист татарского национального движения Фаузия Байрамова направила президентам Турции и Татарстана Реджепу Тайипу Эрдогану и Рустаму Минниханову открытые письма с просьбой защитить мусульманок Татарстана от неправомерного преследования. Письма-обращения на татарском и турецком языке она разместила на своей странице в Facebook.

В обращении к президентам она описывает преследование мусульман в республике в последнее время. Речь идет о возбуждении уголовных дел в отношении пожилых женщин, которых пытаются обвинить в участии в запрещенной организации.

Содержание писем примерно одинаковое, однако в обращении к президенту Турции Ф. Байрамова отмечает общее ухудшение положения мусульман в России, с сожалением отмечая, что ее вынудило обратиться к нему отсутствие в России государственных лидеров, способных защитить российских мусульман.

Письмо-обращение к президенту Турции Р. Т. Эрдогану было опубликовано в турецких СМИ, передано депутатам Турецкого Парламента и другим государственным и общественным деятелям Турции.

Здесь мы публикуем перевод письма, адресованного президенту Татарстана:

Президенту Республики Татарстан

Рустаму Нургалиевичу Минниханову

Открытое письмо-обращение





Уважаемый Рустам-эфенди!

Знаете ли вы, что в последнее время в Татарстане начались преследования женщин, исповедующих Ислам? Против жительниц Татарстана пожилого возраста возбуждено уголовное дело, якобы они состоят в запрещенной в России организации “Нурджулар”. В мировой истории такого, наверное, не было: 60-80-летних пожилых женщин собираются судить как «экстремистов» за то, что они вместе читают Коран. И это происходит в Татарстане, которым Вы управляете, в городе Набережные Челны!

24 марта 2020 года против 62-летней жительницы Набережных Челнов Накии Шарифуллиной было возбуждено уголовное дело, якобы она организовала женскую ячейку запрещенной организации "Нурджулар"! А 25 марта в городе, врываясь в квартиры, в 10-15 местах провели обыски. Саму Накию-ханум схватили ночью на улице, на остановке, когда она возвращалась с "Коръән ашы" от родственников. Вместе со сватьей ее отвезли на допрос в полицию, там же провели суд и взяли под домашний арест, надев ей на ногу электронный браслет. А ведь она – педагог-пенсионер, уважаемая в городе учительница, которая многим дала знания по Корану!

25 марта в городе еще в 10-15 домах провели обыски у женщин, которые получали знания у Накии-ханум и вместе читали Коран, изъяв у них многие религиозные книги и даже ноутбуки и сотовые телефоны их детей и внуков. И это произошло в кризисные дни, когда из-за короновируса была введена самоизоляция, и детей перевели на дистанционное обучение, – таким образом, детей оставили без средств связи. И не только это: даже глухих и слепых бабушек начали вызывать на допрос в органы, и это тогда, когда люди должны сидеть дома! К тому же, их склоняли оговорить друг друга, отказаться от своих убеждений, раскаяться, давали им «вспомнить», что у них есть дети и внуки... Хотя многие из этих «подозреваемых в преступлении» женщин – учителя-пенсионеры, известные в городе люди, придерживающиеся традиционной религии, которую вы поддерживаете! И это происходит не в 1937-м, а в 2020 году в Республике Татарстан, в которой Вы являетесь президентом, Рустам-эфенди!

До этого правоохранительные органы целый год прослушивали телефоны этих женщин, организовывали за ними слежку, отмечая квартиры, где они читали Коран, как «подпольные медресе». Таким образом они собирали материал для возбуждения уголовного дела. Уголовное дело № 12002920022000017 возбуждено по ч. 1-2 ст. 282, по которой сейчас наказание составляет от 400 тысяч рублей штрафа и от 6 до 10 лет тюремного заключения. На сегодняшний день ежемесячная пенсия Накии Шарифуллиной составляет 9 тысяч рублей: даже если она полностью будет возвращать ее государству, на выплату столь большого штрафа потребуется несколько лет. А на что жить? Стоит отметить, что и в 2014 году Накия-ханум была осуждена по той же статье и оштрафована на 100 тысяч рублей, тогда она годами сидела дома и даже не могла получать пенсию...

Следует отметить, что сообщество «Нурджулар» не запрещено ни в одной стране мира. Напротив, Европейский суд высоко оценил труды основателя этого сообщества – исламского ученого Саида Нурси, назвав его распространителем идей гуманизма. В одном из своих выступлений президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его соотечественник Саид Нурси – великий ученый, распространитель просвещения в народе. В связи с этим я была вынуждена обратиться к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой о защите этих женщин, обвиняемых в чтении книг Саида Нурси, поскольку Российское государство их не защищает, а осуждает!

Рустам-эфенди! Вы часто бываете в Турции, отношения между Татарстаном и Турцией хорошие. Уголовное обвинение этих пожилых мусульманских татарских женщин не примет ни Турция, ни исламские страны, ни демократические государства. Поэтому мы требуем прекращения этого позорного уголовного дела. Некоторые из этих бабушек, которые ходят по судебным делам, – по возрасту вашей матери, они молятся за наш народ! Суд над ними – это значит осуждение Ислама, их заключение в тюрьму - это тюремное заключение матерей нашего народа... в то время, когда Вы являетесь президентом...

Поэтому, мы надеемся, что Вы скажите свое слово в защиту мусульманок, татарских женщин.

Фаузия Байрамова,

писатель, кандидат исторических наук.

25.10.20. Татарстан, г. Набережные Челны.