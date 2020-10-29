Чеченский флешмоб: каждому новорожденному Мухаммаду по 100 000 рублей

В Чечне выплатят по 100 тысяч рублей семьям, которые назовут детей, родившихся в ночь на 29 октября, именем Мухаммад. Об этом сообщает пресс-служба чеченского правительства.

«Акция ежегодно проходит в честь дня рождения пророка [Мухаммеда], но в этом году станет более широкомасштабной. В прошлом году только мальчики получили выплаты», — сказал ТАСС министр информации Чечни Ахмед Дудаев.

Он уточнил, что в этот раз деньги получат также те, кто назовет новорожденных именами членов семьи и ближайших сподвижников Пророка, мир ему. На сайте правительства Чечни указано, Посланника Аллаха были три сына и четыре дочери.

По словам Дудаева, которые цитирует ТАСС, акция фонда имени Ахмата Кадырова «в контексте последних событий [во Франции] особенно значима для нас».

Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Кадырова, высказанные с критикой в адрес Макрона, сказал, что «руководители субъектов РФ не могут заниматься внешней политикой». Кадыров же в ответ опубликовал пост, где согласился с этим утверждением, но отметил, что «мнение в адрес французских властей» он «высказал как мусульманин, а не как политик».