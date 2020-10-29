Франция распутила крупнейшую мусульманскую благотворительную организацию

На фоне растущих протестов и осуждения антиисламской риторики во Франции Париж в среду распустил BarakaCity, одну из крупнейших мусульманских благотворительных организаций страны.

Министр внутренних дел Джеральд Дарманин подтвердил это в Твиттере, поделившись подробным указом, согласованным на заседании Совета министров.

Он заявил, что эта НПО связана с «радикальными исламистскими движениями», и обвинил их в «узаконивании террористических атак». Организация отвергла обвинения.

Идрисс Сихамеди, основатель благотворительной организации, обратился в Twitter, чтобы опровергнуть все обвинения в адрес Barakacity, которая в течение 10 лет оказывала помощь 2 миллионам человек в 26 странах, назвав их «клеветой» и «ложью».

Обращаясь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в Twitter, Сихамеди попросил убежища в Турции.

«Я хотел бы попросить политического убежища для себя и своих сотрудников (в BarakaCity), так как во Франции я не в безопасности», - написал он в Твиттере на турецком языке.

14 октября полиция ворвалась в дом Сихамеди и арестовала его. На следующий день его отпустили.

Напомним, что Франция недавно начала широкомасштабные репрессии против мусульманского сообщества после того, как президент Эммануэль Макрон сказал, что ислам является «проблемной религией», которую необходимо сдерживать.