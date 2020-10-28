Защита Ислама: на эмоциях и по уму

Сегодня уже ясно, что французский президент Макрон, а точнее, силы, которые он представляет, объявили войну Исламу. Однако какие из этого должны следовать выводы?

Разве, когда ведется война, каждый в отдельности берет ружье, пистолет или нож и бежит на хорошо организованную и вооруженную армию противника? Или все-таки для ее ведения нужна армия или армия и тыл, с распределением обязанностей, с обученными и опытными профессионалами, и в конце концов штабом, у которого есть стратегия и тактика этой войны?

Мы точно не знаем, кто организовал убийство того учителя, глумившегося над Пророком, мир ему - возмутившийся этому юноша или использовавшие его для своей провокации спецслужбы. Но нас удивляет, что поощрения таким действиям распространяют СМИ или шейхи, которые прямо или косвенно вовлечены в войну, там, где она идет. Мы специально используем термин "война", а не "джихад", потому что последний имеет многогранный характер, связанный с религиозными целями и условиями, тогда как война по своей сути - это противоборство и искусство в чистом виде, и поэтому, когда ее изучают в военных академиях, то смотрят на то, как она ведется, а не на то, за что она ведется.

Но почему же люди, знающие, что такое война и что она требует руководства и стратегии, подстрекают отдельных мусульман совершать действия, которые мало того, что не вписываются в стратегию мусульман, а напротив, могут быть предусмотрены и спланированы стратегией их врагов? Разве на своей войне они действуют так же и, не задумываясь делают то, на что их провоцирует враг, который стремится заманить их в западню?

Если возвращаться к Макрону, то эффективными оружием и тактикой в борьбе с теми силами, что он представляет, являются не отрезанные головы учителей и карикатуристов, которые создают им ореол героев и мучеников свободы, а мусульманам - варваров и дикарей. Эффективным оружием против них могут быть санкции, бойкоты, разрывы контрактов, организованное голосование мусульман против соответствующих кандидатов и за их противников и т.д.

На днях группа шейхов, связанных с "Аль Азхаром", заявила, что создает структуру, которая займется правовым преследованием карикатуристов-богохульников "Шарли Эбдо" и им подобных. Очень важно работать в таком направлении, потому что в условиях вирусного распространения информации непродуманное воздействие на одного причастного к этому человека может не предотвратить это, а привести к еще большему ее расширению, как мы это видели. Но если завтра крупные компании начнут нести серьезные убытки, а причастные к этому идеологи, медиа-магнаты, мэры и т.д. будут попадать под санкции, становиться невъездными в многочисленные страны, нежелательными деловыми партнерами, то уже они сами начнут воздействовать на власть и общества с целью изменения этого отношения, используя те возможности, что у них есть.

И тут очень важно, чтобы мусульманские страны и их лидеры не ограничились популизмом, позволяющим набирать очки перед мусульманскими избирателями, а перешли от слов к делам. Западные страны из-за одного российского юриста сумели добиться введения международного санкционного "списка Магнитского". Неужели хотя бы те мусульманские страны, которые возглавляют лидеры, преданные Исламу, не могут ввести у себя такой список в отношении публично посягающих на святыни Ислама? Ведь против них можно возбудить уголовные дела, затребовать их выдачи через Интерпол, как обычно делают с мусульманами - и даже, если их не удастся арестовать, жизнь это им осложнит серьезно. Причем, если какие-то секуляристские фанатики сознательно на это идут, то есть множество бизнесменов, политиков, деятелей культуры и т.п., которым это совершенно не нужно, и которые начнут остерегаться связей с подобными деятелями, если они будут чреваты такими последствиями.

Все эти технологии не просто известны, а применяются повсеместно, когда речь идет о защите интересов стран или отдельных групп. Азербайджан и Украина вносят в черные списки тех, кто незаконно въезжает на их оккупированные территории, еврейская Антидиффамационная Лига заваливает исками тех, кого она считает антисемитами, феминистки или ЛГБТ добиваются устранения образов в рекламах, которые их оскорбляют. Но мусульманские лидеры пока предпочитают "ловить хайп" на оскорблении Ислама и войне против него, а не давать адекватный ответ на этот вызов, как делают, когда затрагиваются их жизненные национальные или партийные интересы.

Мы должны кардинально изменить это положение и перейти от эмоциональных реакций, не дающих эффекта или ухудшающих наше положение, к осознанным действиям, ведущим к победе в войнах новейшего типа.