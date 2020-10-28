Казахстан реагирует на новый фильм о “Борате”

Сервисе Amazon Prime Video 23 октября выпустил фильм со второй частью приключений вымышленного «казахстанского» журналиста Бората Сагдиева. В фильме уже доступны субтитры на русском языке.

Как сообщает «Фергана», сразу после анонса картины в начале октября казахстанцы запустили в социальных сетях хэштег #cancelborat (отменить бората). На сайте avaaz.org была создана петиция, адресованная президенту и Министерству культуры и спорта, с призывом «отменить» выход фильма в стране. К настоящему моменту ее подписали свыше 109 тыс. человек.

В Алматы 23 октября пятеро активистов пришли к зданию Генконсульства США, чтобы передать дипломатам еще одну петицию против показа картины. «Мы, молодые патриоты страны, хотим, чтобы со стороны посольства США были приняты жесткие меры и требуем, чтобы актер и все организаторы принесли извинения нашему народу. Мы также требуем, чтобы были приняты меры на законодательном уровне, потому что оскорбили голубой флаг независимого Казахстана и поставили под угрозу национальную безопасность. Мы, казахстанская молодежь, не допустим того, чтобы оскорбляли наш народ», — цитировало документ Vlast.kz. По данным издания, эту петицию подписали 50 человек.

Генеральное консульство, вероятно, чтобы снизить накал страстей, ответило на требование собравшихся. В дипмиссии подчеркнули, что не участвовали в создании, финансировании и прокате фильма, добавив, что отношения между Казахстаном и США — это «опыт казахстанцев, обучающихся и работающих в Соединенных штатах, а также граждан США, которым посчастливилось познакомиться с культурой Казахстана».

Тем не менее, некоторые казахстанцы решили, что похабный фильм о «казахском» журналисте может послужить пиаром для их страны. На днях национальная компания Kazakh Tourism выпустила промо-ролик, герои которого — иностранные туристы — говорят «Very Nice!» (в фильмах эти слова произносит герой Саши Барона Коэна ), путешествуя по Казахстану и пробуя местную еду.

Слоган с отсылкой к «Борату» придумали бывший студент «по обмену» американец Деннис Кин и его коллега Ермек Утемисов. Они предложили идею Kazakh Tourism, получив положительный ответ. По мнение Утемисова, с момента выхода первой части Бората в 2006 году отношение жителей Казахстана к творчеству Саши Барона Коэна изменилось. «Это новое поколение. У них есть твиттер и инстаграм, они сидят на Reddit. Они знают английский язык и разбираются в мемах. Мы смотрим выступления одних и тех же комиков, те же шоу Киммела. Мы внутри одного мира, Казахстан глобализирован», — подчеркнул он.

Зампредседателя правления Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов, в свою очередь, сообщил The New York Times, что после «заморозки« туризма из-за пандемии COVID-19, «было приятно видеть, что Казахстан упоминают в медиа, пусть и не в самом хорошем ключе».