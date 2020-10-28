Запад рушится, а Ислам поднимается. Этот век все изменит!

[Перевод наиболее интересных фрагментов статьи главного редактора турецкой проправительственной газеты Yeni Şafak Ибрагима Карагюля о политическом противостоянии Запада и Ислама и роли Турции в данном противостоянии]

Ближневосточные режимы и правители мусульманских стран предлагают Западу в этом противостоянии бесконечную поддержку. Но на самом деле они ведут борьбу против своего же народа, потому что боятся его.

Запад рушится, а Восток поднимается. Этот век все изменит!

Фактически, они (режимы) призывали западные армии на свои земли, чтобы сдерживать народные массы. По той причине, что эти режимы были созданы Западом после Первой мировой войны. Их выбрали для наблюдения за регионом, за мусульманскими массами.

Теперь эта миссия, похоже, была возложена на Европу. Америка потеряла свою мировую репутацию. Она отстала в борьбе с восходящими державами. Это больше не единственный центр. В настоящее время Америка сосредоточена на своих уже имеющихся и грядущих внутренних проблемах.

Восток поднимается. Новые державы неожиданно опровергали многовековой уклад Западного господства. Ислам поднимается. Он сформировал впечатляющую политическую волну, которая становится все более глубокой, сильной, созревая и превращаясь в политическое сознание.

Борьба Запада и Европы против ислама на протяжении последней тысячи лет - это война против турок. Они сражались с турками со времен крестовых походов, с тех пор, как эти армии были уничтожены в Анатолии, а османские армии достигли сердца Европы.

Борьба против ислама, которую планировали ультраправые США и Израиля, привела к краху арабских стран. Это привело к упадку религиозных движений. Они усиливали режимы и игнорировал требования масс. Арабские территории были захвачены, разделены и разграблены после войны в Персидском заливе 1991 года. Это была первая волна.

«Первая волна» была запущена под видом «антитеррора» и уничтожала страны. Теперь, точно так же, «вторая волна» будет продвигаться как «нормализация отношений с Израилем», чтобы нанести удар по арабскому миру в самое сердце. Это будет гораздо большая волна вторжения, чем первая.

Они разрушили арабский мир, но разбудили Турцию и привели ее в чувство. В то время как регион разваливался, Турция стала новым восходящим центром и державой.

Это связано с тем, что Турция - страна, которая лучше всех способна считывать подсознательные намерения Запада - планы, цели и прочее. Турция была единственной страной, у которой была история и опыт противостояния с Западом. Это потому, что Турция - единственная страна, которая помогала региону восстановиться после всех великих обрушений.

Турция была «последним фортом». Достаточно сломать мысленные преграды внутри и вернуть его политическое наследие. Пробуждение "последнего форта" пробудит весь регион. Если Турция примет меры, они потерпят поражение. Они строят фронты на южных, восточных и западных границах Турции. Если они не остановят Турцию, то не смогут контролировать регион.

Президент Франции Эммануэль Макрон проигрывает Турции в Африке. Он уже заблудился в Средиземном море. Теперь он предпринял гораздо более подлую атаку. Он мстит, нападая на ислам. Эта третья и самая опасная атака приведет к серьезному поражению. Скорее всего, это подготовит его политический конец.

И все же мир переживает величайшую трансформацию за последние пять веков. Мировое господство, которое считалось бесконечным, закончилось. Мир никогда больше не подчинится одностороннему порядку Запада.