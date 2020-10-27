Муфтий Чечни назвал Макрона “террористом номер один”

Муфтий Чечни и советник главы республики Салах Межиев назвал французского президента Эмманюэля Макрона "врагом всех мусульман" и "террористом номер 1". Об этом сообщают «Кавказ.Реалии».

"Вместо того чтобы осудить провокационные действия погибшего профессора, который прекрасно понимал на что он шел, стараясь осквернить честь величайшего из людей, созданного Всевышним АллахIом, начал свое заранее проигрышное шествие на Ислам", - говорится в заявлении Межиева, опубликованном в инстаграме чеченского муфтията.

«Президент Франции Эммануэль Макрон дал поручение повесить карикатуры на величайшего из людей — пророка Мухаммеда <…> на все правительственные здания страны. <…> Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами», — говорится в сообщении.

Между тем в худших традициях пост-советских диктатру во Франции был задержан 22-летний уроженец Чечни, поставивший лайк в Twitter под сообщением с фото тела убитого учителя Самюэля Пати. Задержанному вменяется оправдание терроризма, хотя в Twitter лайк используется часто, чтобы сохранить пост для чтения. Утверждается, что у него обнаружены патроны и ножи, большое количество оружия.